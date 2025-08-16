Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Планета-бунтарь: что заставило Венеру вертеться в обратную сторону

Венера делает один оборот вокруг оси дольше, чем один виток вокруг Солнца
3:05
Наука

В Солнечной системе есть одна особенная планета, которая будто нарочно нарушает правила космического танца. Венера вращается в обратную сторону, да ещё и настолько медленно, что её сутки длятся дольше года. Учёные до сих пор пытаются понять, почему это произошло, и выдвигают несколько версий.

Планеты солнечной системы
Фото: Freepik by pikisuperstar
Планеты солнечной системы

Как обычно вращаются планеты

Большинство планет вращаются в ту же сторону, в которую движутся вокруг Солнца — это называется проградным вращением. Если смотреть сверху на Солнечную систему, их движение идёт против часовой стрелки. Но Венера выбивается из этого строя — она вращается по часовой стрелке, то есть ретроградно.

Теории "почему так"

  1. Космическое столкновение
    Возможно, миллионы лет назад в Венеру врезалось крупное небесное тело. Удар мог изменить её ось и направление вращения. Правда, при такой силе столкновения планета должна была бы серьёзно пострадать, а этого не произошло.

  2. Влияние солнечного ветра
    Потоки заряженных частиц, исходящие от Солнца, могли постепенно замедлить вращение планеты и даже развернуть его. Но тогда непонятно, почему другие планеты этого не испытали.

  3. Приливные силы Солнца
    Гравитационное притяжение Солнца могло сыграть роль "тормоза", развернув планету. Однако соседний Меркурий, находящийся ближе, вращается обычно.

  4. Плотная атмосфера как тормоз
    Венера окружена густой атмосферой, создающей сильное трение. Это могло замедлить её вращение и, при сочетании с другими факторами, развернуть направление.

Многие учёные считают, что действовала комбинация нескольких факторов: небольшое столкновение, атмосферное трение, приливные силы и солнечный ветер могли вместе привести к такому уникальному результату.

Почему это важно

Понимание причин необычного вращения Венеры помогает:

  • лучше разобраться в процессах формирования планет;

  • понять связь между вращением, климатом и атмосферой;

  • использовать опыт для изучения экзопланет;

  • прогнозировать возможные изменения на Земле в далёком будущем.

Удивительные факты о Венере

  • Жара: температура на поверхности — около 462 °C, способна расплавить свинец.

  • Давление: в 90 раз выше земного.

  • Кислотные дожди: в атмосфере серная кислота.

  • Суперротация: атмосфера вращается в 60 раз быстрее поверхности.

Венера в культуре

С древности эта яркая планета вдохновляла людей. В мифологии она — богиня любви, а в современной фантастике — символ загадочности и непокорности.

Что дальше

В ближайшие годы к Венере отправятся новые миссии: DAVINCI+ и VERITAS (NASA), EnVision (ESA). Они помогут раскрыть тайну её вращения и, возможно, дадут ключи к разгадке других космических загадок.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
