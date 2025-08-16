Картошка в мундире одолеет диабет, если к нему на подмогу не придёт фри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Наука

Учёные выяснили, как разные блюда из картофеля влияют на риск диабета
Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале The BMJ, показало, что частое употребление картофеля фри связано с заметным ростом риска развития диабета 2-го типа, в то время как варёный или запечённый картофель и картофельное пюре такого эффекта не оказывают.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Работа учёных, охватившая более 205 тысяч медицинских работников, стала одной из самых продолжительных в этой области: наблюдение велось с 1984 по 2021 год, а данные о питании собирались каждые четыре года.

Риск зависит от способа приготовления

В ходе исследования у 22 299 участников был диагностирован диабет 2-го типа. Анализ показал: три порции картофеля в неделю повышают вероятность заболевания примерно на 5%, а такое же количество картофеля фри — на 20%. При этом замена порций картофеля цельными злаками снижала риск на 8%, а картофеля фри — на 19%. Интересно, что замена картофеля белым рисом, наоборот, приводила к росту вероятности болезни.

Авторы подчёркивают, что полученные данные носят наблюдательный характер, и, хотя выборка была большой, нельзя полностью исключить влияние других факторов — например, уровня физической активности, образа жизни или наследственной предрасположенности. Кроме того, большинство участников были медицинскими работниками европейского происхождения, что ограничивает возможность переноса результатов на другие группы населения.

Практические рекомендации

Учёные советуют при информировании общественности о питании делать акцент на способе приготовления и возможных заменах. Варёный, запечённый картофель или пюре могут быть частью здорового рациона, особенно если их сочетать с овощами и белком. В то же время предпочтение стоит отдавать цельнозерновым продуктам, которые снижают риск метаболических заболеваний.

Исследователи планируют проводить дальнейшие работы с более разнообразными группами населения, чтобы уточнить влияние картофеля в разных кулинарных формах на здоровье. Это поможет выработать более точные рекомендации и лучше понять роль этого популярного продукта в формировании риска диабета 2 типа.


Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
