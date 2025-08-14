Эликсир молодости найден? Учёные заявляют о прорыве в борьбе со старением кожи

Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые все больше внимания уделяют идее использования крови молодых людей для омоложения пожилых.

Фото: www.freepik.com by DC Studio is licensed under Free More info Ученый

Новое исследование, проведенное немецкой компанией Beiersdorf AG, показало, как такой обмен кровью может восстанавливать свойства кожи.

В лаборатории была создана специальная трехмерная модель кожи, и исследователи протестировали действие молодой сыворотки крови на клетки кожи. Сама по себе сыворотка не давала результатов, но когда к ней были добавлены клетки костного мозга, появились антивозрастные сигналы. Это говорит о том, что сыворотка молодой крови, по видимости, взаимодействует с клетками костного мозга и замедляет старение кожных клеток.

Исследование также измеряло метилирование ДНК и деление клеток, и оказалось, что молодая сыворотка замедляет биологический возраст кожи. Кроме того, ученые нашли 55 различных белков, которые вырабатывались в ответ на молодую кровь, и семь из них связаны с процессами, важными для молодости кожи, такими как обновление клеток и выработка коллагена.

Хотя впереди много работы, и исследовательская группа планирует проводить испытания на людях, уже сейчас открываются перспективы для понимания процессов омоложения. Сохранение здоровья в пожилом возрасте становится всё более актуальной темой, и такие исследования могут помочь улучшить качество жизни, пишет sciencealert.

Уточнения

Сы́воротка кро́ви — плазма крови, лишённая фибриногена. Сыворотки получают либо путём естественного свёртывания плазмы (нативные сыворотки), либо осаждением фибриногена ионами кальция. В сыворотках сохранена большая часть антител, а за счёт отсутствия фибриногена значительно увеличивается стабильность.



