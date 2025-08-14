Эликсир молодости найден? Учёные заявляют о прорыве в борьбе со старением кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Наука

Ученые все больше внимания уделяют идее использования крови молодых людей для омоложения пожилых.

Новое исследование, проведенное немецкой компанией Beiersdorf AG, показало, как такой обмен кровью может восстанавливать свойства кожи.

В лаборатории была создана специальная трехмерная модель кожи, и исследователи протестировали действие молодой сыворотки крови на клетки кожи. Сама по себе сыворотка не давала результатов, но когда к ней были добавлены клетки костного мозга, появились антивозрастные сигналы. Это говорит о том, что сыворотка молодой крови, по видимости, взаимодействует с клетками костного мозга и замедляет старение кожных клеток.

Исследование также измеряло метилирование ДНК и деление клеток, и оказалось, что молодая сыворотка замедляет биологический возраст кожи. Кроме того, ученые нашли 55 различных белков, которые вырабатывались в ответ на молодую кровь, и семь из них связаны с процессами, важными для молодости кожи, такими как обновление клеток и выработка коллагена.

Хотя впереди много работы, и исследовательская группа планирует проводить испытания на людях, уже сейчас открываются перспективы для понимания процессов омоложения. Сохранение здоровья в пожилом возрасте становится всё более актуальной темой, и такие исследования могут помочь улучшить качество жизни, пишет sciencealert.

Сы́воротка кро́ви — плазма крови, лишённая фибриногена. Сыворотки получают либо путём естественного свёртывания плазмы (нативные сыворотки), либо осаждением фибриногена ионами кальция. В сыворотках сохранена большая часть антител, а за счёт отсутствия фибриногена значительно увеличивается стабильность.
 

