Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Психотерапевт: диеты неэффективны без работы с психологическим состоянием
Август — лучшее время для посадки редиса и китайского дайкона

Растение, которое сбило учёных с толку: окаменелость из Юты не вписывается в эволюционное дерево

Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
3:35
Наука

Исследование, опубликованное в Annals of Botany, вызвало оживлённую дискуссию среди ботаников. Команда из Университета Флориды и Музея естественной истории штата обнаружила окаменелость, которая не вписывается ни в одну известную группу растений — живых или вымерших. Находка происходит из формации Грин-Ривер в восточной Юте и способна изменить подход к классификации цветковых.

Таинственная окаменелость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Таинственная окаменелость

Как лист оказался новым видом

Впервые этот образец попал к учёным в 1969 году и был принят за окаменевший лист, предположительно связанный с женьшенем. Однако более внимательное изучение показало: перед ними не просто лист, а часть совершенно иного, ранее не описанного растения.

Вид получил название Othniophyton elongatum. Его морфологические особенности не позволяют отнести растение ни к одному из известных семейств. Куратор Музея Флориды Стивен Манчестер обратил внимание на необычную окаменелость, работая с образцом из архива Калифорнийского университета в Беркли.

Уникальная сохранность

Редкость этой находки в том, что ветви, листья, цветы и плоды сохранились вместе, оставаясь прикреплёнными друг к другу. Подобная целостность — исключение для палеоботанических находок. Благодаря этому исследователи смогли подтвердить, что это тот же экземпляр, который изучали полвека назад, но теперь он раскрыл гораздо больше деталей, опровергающих прежние догадки.

Сравнение с сотнями современных и ископаемых растений не помогло — Othniophyton elongatum остался вне всех известных семейств.

Формация Грин-Ривер: кладезь древней флоры

Место находки когда-то, 47 миллионов лет назад, представляло собой обширное озеро, окружённое вулканами. В этих условиях — мелкие осадки, низкое содержание кислорода и частые осыпи пепла — органика сохранялась почти идеально. Обычно Грин-Ривер славится окаменелостями рыб, птиц и рептилий, но эта находка стала особой даже для этого богатого региона.

Ранее учёные ошибочно считали, что листья растения сложные и схожи с семейством аралиевых. Новые данные показали обратное: листья простые, крепятся прямо к стеблям. Плоды, напоминающие ягоды, и форма цветков тоже не совпадают с типичными признаками известных групп — ни магнолий, ни злаков.

Новые технологии — новые открытия

Цифровая микроскопия высокого разрешения и анализ с помощью искусственного интеллекта позволили рассмотреть детали, недоступные ранее. Одной из сенсаций стало наличие тычинок в уже плодоносящих цветках — черта, не встречающаяся у современных растений. Это может указывать на иную стратегию размножения.

"Эти данные дают нам небольшой намёк на то, как такие организмы могли эволюционировать и адаптироваться в разных условиях", — отметил аспирант Университета Флориды и ведущий автор исследования Хулиан Корреа-Нарваес.

Собранные доказательства говорят о том, что Othniophyton elongatum представляет собой полностью исчезнувшую ветвь эволюции. Это открытие заставляет пересмотреть, как ископаемые виды вписываются в современные филогенетические деревья и что мы вообще знаем о древней флоре.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана
Происшествия
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Август — лучшее время для посадки редиса и китайского дайкона
Канкун вошёл в число мировых лидеров по туристическим аферам — Mastercard Institute
Вредная привычка: как отучиться трогать лицо и улучшить состояние кожи
Чёрный цвет в интерьере: приёмы использования по советам дизайнеров
Быстрая ходьба уменьшает окружность талии: научные доказательства
Илья Авербух показал, как воспитывает дочь по старым канонам
Юлия Снигирь призналась в комплексах из-за худобы и назвала Марго Робби своим идеалом
Осенью деревья белят для защиты коры от ожогов и морозобоин
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Век живи, век учись: опытные мясники перестали жарить мясо на масле — повышаем качество блюда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.