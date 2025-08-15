Растение, которое сбило учёных с толку: окаменелость из Юты не вписывается в эволюционное дерево

Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения

Исследование, опубликованное в Annals of Botany, вызвало оживлённую дискуссию среди ботаников. Команда из Университета Флориды и Музея естественной истории штата обнаружила окаменелость, которая не вписывается ни в одну известную группу растений — живых или вымерших. Находка происходит из формации Грин-Ривер в восточной Юте и способна изменить подход к классификации цветковых.

Как лист оказался новым видом

Впервые этот образец попал к учёным в 1969 году и был принят за окаменевший лист, предположительно связанный с женьшенем. Однако более внимательное изучение показало: перед ними не просто лист, а часть совершенно иного, ранее не описанного растения.

Вид получил название Othniophyton elongatum. Его морфологические особенности не позволяют отнести растение ни к одному из известных семейств. Куратор Музея Флориды Стивен Манчестер обратил внимание на необычную окаменелость, работая с образцом из архива Калифорнийского университета в Беркли.

Уникальная сохранность

Редкость этой находки в том, что ветви, листья, цветы и плоды сохранились вместе, оставаясь прикреплёнными друг к другу. Подобная целостность — исключение для палеоботанических находок. Благодаря этому исследователи смогли подтвердить, что это тот же экземпляр, который изучали полвека назад, но теперь он раскрыл гораздо больше деталей, опровергающих прежние догадки.

Сравнение с сотнями современных и ископаемых растений не помогло — Othniophyton elongatum остался вне всех известных семейств.

Формация Грин-Ривер: кладезь древней флоры

Место находки когда-то, 47 миллионов лет назад, представляло собой обширное озеро, окружённое вулканами. В этих условиях — мелкие осадки, низкое содержание кислорода и частые осыпи пепла — органика сохранялась почти идеально. Обычно Грин-Ривер славится окаменелостями рыб, птиц и рептилий, но эта находка стала особой даже для этого богатого региона.

Ранее учёные ошибочно считали, что листья растения сложные и схожи с семейством аралиевых. Новые данные показали обратное: листья простые, крепятся прямо к стеблям. Плоды, напоминающие ягоды, и форма цветков тоже не совпадают с типичными признаками известных групп — ни магнолий, ни злаков.

Новые технологии — новые открытия

Цифровая микроскопия высокого разрешения и анализ с помощью искусственного интеллекта позволили рассмотреть детали, недоступные ранее. Одной из сенсаций стало наличие тычинок в уже плодоносящих цветках — черта, не встречающаяся у современных растений. Это может указывать на иную стратегию размножения.

"Эти данные дают нам небольшой намёк на то, как такие организмы могли эволюционировать и адаптироваться в разных условиях", — отметил аспирант Университета Флориды и ведущий автор исследования Хулиан Корреа-Нарваес.

Собранные доказательства говорят о том, что Othniophyton elongatum представляет собой полностью исчезнувшую ветвь эволюции. Это открытие заставляет пересмотреть, как ископаемые виды вписываются в современные филогенетические деревья и что мы вообще знаем о древней флоре.

