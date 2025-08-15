Англичане даже не подозревали, кем были жители Британии VII века

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Международная группа исследователей впервые обнаружила генетические свидетельства того, что в раннесредневековой Англии жили люди с предками из Западной Африки. Анализ останков, датируемых VII веком, показал: двое похороненных имели западноафриканского предка в пределах одного-двух поколений, то есть на уровне бабушки или дедушки.

Исследования проводились на материалах из кладбищ Апдаун (графство Кент) и Уорт-Матраверс (графство Дорсет). Генетики изучили митохондриальную и аутосомную ДНК, что позволило точно определить происхождение. Помимо генетических данных, археологи нашли предметы, указывающие на международные контакты — например, керамический горшок и ложку, нехарактерные для местного ремесла.

Интересно, что оба человека были похоронены как полноправные члены своих общин. Погребение в Уорт-Матраверсе было устроено рядом с мужчиной британского происхождения и включало якорный камень, возможно, символический элемент, связанный с морской культурой. Это говорит о том, что их воспринимали как "своих" и уважали традиции.

Если в исторических источниках хорошо задокументировано расселение англов, саксов и ютов, которые дали свои названия англосаксонскому периоду,  то масштабы миграции из регионов за пределами Северной Европы оставались в значительной степени неизвестными.

До этого открытия считалось, что контакты Британии с регионами к югу от Сахары в раннем Средневековье были крайне редкими или отсутствовали. Новые данные опровергают это мнение, указывая на более сложную и космополитичную картину общества того времени. Это подтверждает, что Англия VII века была частью широких торговых и миграционных сетей, говорится в двух статьях журнала Antiquity.

Прорыв стал возможен благодаря совершенствованию методов работы с древней ДНК. Учёные рассчитывают, что такие подходы помогут выявить новые факты о миграциях, культурных обменах и демографической истории Европы. Это открытие уже изменило взгляд на раннесредневековое общество, а в будущем может привести к пересмотру ряда исторических концепций.

Уточнения

Митохондриа́льная ДНК (мтДНК) — ДНК, находящаяся (в отличие от ядерной ДНК) в митохондриях, органеллах эукариотических клеток.

Генеалогический ДНК-тест исследует определённые части генома тестируемого человека. Результаты дают информацию о генеалогических связях и происхождении человека. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
