Революционный план ученых: как нанозонд изменит наши представления о черных дырах

Космическое путешествие к черной дыре: мечты и реальность — как это может произойти

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли отправить космический корабль к чёрной дыре, если он весит меньше грамма и летит на треть скорости света? Этот, казалось бы, безумный план предложил астрофизик Козимо Бамби из Фуданьского университета в Шанхае. Его идея — запустить нанозонд, способный собирать данные об одном из самых загадочных объектов Вселенной.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

Как это возможно?

Бамби предлагает построить миниатюрный космический аппарат с солнечным парусом площадью 10 м². Его разгонят до 360 миллионов км/ч с помощью мощных наземных лазеров. Такой скорости достаточно, чтобы добраться до цели примерно за 70 лет.

"Это может показаться безумием и в каком-то смысле ближе к научной фантастике, — сказал он. — Но люди говорили, что мы никогда не обнаружим гравитационные волны, потому что они слишком слабые. Мы сделали это — спустя 100 лет. Люди думали, что мы никогда не увидим тени чёрных дыр. Теперь, 50 лет спустя, у нас есть изображения двух чёрных дыр".

В чём загвоздка?

Чтобы миссия стала возможной, человечество должно сначала найти чёрную дыру поблизости. Сейчас ближайшая из известных находится на расстоянии 1500 световых лет — слишком далеко.

Бамби считает, что новые методы гравитационного микролинзирования позволят найти менее массивные чёрные дыры значительно ближе, возможно, в пределах 25 световых лет. Такая близость сделает миссию реальной.

Почему это важно?

Чёрные дыры — это области, где законы физики, известные нам, перестают работать. Они возникают из коллапса гигантских звёзд и продолжают расти, поглощая всё вокруг. Именно вблизи горизонта событий можно получить уникальные данные, которые помогут объединить общую теорию относительности с квантовой физикой.

Что будет делать зонд?

Добравшись до чёрной дыры, зонд сбросит модуль, который выйдет на орбиту и начнёт передавать информацию обратно на Землю.

Сама лазерная установка, по подсчётам, обойдётся человечеству более чем в триллион долларов. Но в будущем технологии могут значительно удешевить запуск.

"Сейчас у нас нет такой технологии, — признал Бамби. — Но через 20 или 30 лет она может появиться".

А вдруг всё получится?

Несмотря на амбициозность проекта и кучу "если", этот план может открыть человечеству прямой путь к самым экстремальным и загадочным зонам Вселенной. А начнётся всё - с крошечного корабля весом в один грамм.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

