Космическое Око Саурона вперило свой взгляд на Землю

Астрономы NASA описали блазар с мощным магнитным полем
2:21
Наука

Международная команда астрономов сделала прорыв в изучении активных ядер галактик, обнаружив блазар PKS 1424+240, который испускает мощные потоки гамма-лучей и нейтрино.

Пылевой диск вокруг массивной звезды
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пылевой диск вокруг массивной звезды

Это открытие, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, решило десятилетнюю загадку, известную как "кризис фактора Доплера" — несоответствие между наблюдаемой яркостью космических струй и их теоретическими моделями.

Исследователи использовали антенную решётку Very Long Baseline Array (VLBA) и метод радиоинтерферометрии с очень длинной базовой линией (VLBI). Такой подход позволил получить изображения с высочайшим угловым разрешением и рассмотреть мельчайшие детали релятивистских струй, выбрасываемых ядром блазара.

Выяснилось, что реактивный поток PKS 1424+240 направлен почти строго на Землю. Такой "прямой взгляд" в конус струи создаёт эффект релятивистского усиления — яркость излучения возрастает в 30 и более раз, позволяя зафиксировать даже тонкие структуры магнитного поля.

Анализ поляризованных радиосигналов выявил тороидальное магнитное поле, которое визуально напоминает фантастическое "Око Саурона". Именно оно играет ключевую роль в разгоне частиц до экстремальных энергий, что подтверждает участие как электронов, так и протонов в процессах внутри активных галактических ядер.

Открытие PKS 1424+240 подтвердило, что такие объекты могут быть одними из главных космических источников высокоэнергетических нейтрино. Этот блазар вошёл в число самых ярких по гамма-излучению и стал важнейшей точкой наблюдения в мультимессенджерной астрономии — подходе, который объединяет данные разных типов космических сигналов.

Учёные планируют продолжить наблюдения аналогичных блазаров, чтобы уточнить модели образования нейтрино и лучше понять роль релятивистских струй в генерации гамма-излучения. Полученные данные помогут построить более полную картину взаимодействия магнитных полей и частиц на экстремальных космических скоростях.

Уточнения

Са́урон (кв. Sauron), Гортаур Безжалостный — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина один из майар, в начале своего бытия принадлежал к свите Вала Аулэ. Главный антагонист романа «Властелин колец».

Блаза́ры — класс внегалактических объектов высокой светимости, активные галактические ядра с джетами, направленными в сторону наблюдателя (менее 20 градусов от луча зрения). 

Astronomy and Astrophysics (A&A) — рецензируемый журнал по астрономии и астрофизике, охватывающий теоретическую, наблюдательную и инструментальную астрономию и астрофизику. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
