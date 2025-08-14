Невидимая артерия космоса соединяет четыре скопления галактик — и в ней может скрываться половина материи Вселенной

Астрономы впервые измерили характеристики газового моста в сверхскоплении Шепли

Впервые ученым удалось провести спектроскопический анализ гигантского газового волокна, соединяющего сразу четыре скопления галактик в сверхскоплении Шепли. Его протяженность поражает — около 23 миллионов световых лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горячий газовый мост

Что именно нашли

Речь идет о связи между парами скоплений A3532 и A3530 с одной стороны, и A3528-N и A3528-S — с другой. Для наблюдений использовали два телескопа: японский "Сузаку" с высокой чувствительностью и европейский XMM-Newton, позволяющий точнее определять точечные источники.

Как проходило исследование

Астрономы зафиксировали, что рентгеновское излучение в области волокна на 21% выше фонового. Чтобы выделить чистый сигнал, исключили влияние излучения от сверхмассивных черных дыр.

Характеристики волокна

Газ в структуре состоит из свободных электронов и протонов, нагретых до 11,6 млн К. Его плотность в 10 раз выше стандартной межгалактической среды, а масса равна примерно сотне Млечных Путей.

Почему это важно

Обнаруженное образование — часть тепло-горячей межгалактической среды (WHIM), где, по космологическим моделям, скрыта половина всей обычной материи во Вселенной. До этого ученым удавалось фиксировать WHIM лишь усредненно, по данным тысяч волокон.

Где находится этот "мост"

Сверхскопление Шепли — одна из крупнейших структур ближней Вселенной, расположено в 650-750 млн световых лет от нас. Оно объединяет более 10 000 галактик, связанных сложной сетью подобных нитей.

Новый шаг в астрономии

Это открытие подтверждает предсказания моделей и открывает новые пути к поиску недостающей материи, делая картину Вселенной более полной.

