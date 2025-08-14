Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массивная рама зеркала визуально утяжеляет интерьер ванной комнаты
Безопасные методы снятия гель-лака без повреждения натуральных ногтей
Ранний контакт детей с кошками может снизить риск аллергии и астмы
Адвокат Диброва объяснил появление жены на фоне скандала: реакция россиян
Для уничтожения тли на яблонях используют раствор подсолнечного масла
Рената Литвинова заинтриговала поклонников траурным образом из Парижа
Психолог Долгов: заставлять доедать формирует пищевые расстройства
39-летняя Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 лет
Эксперт по спорту Флинн: шоколадное молоко восстанавливает мышцы после тренировки

Невидимая артерия космоса соединяет четыре скопления галактик — и в ней может скрываться половина материи Вселенной

Астрономы впервые измерили характеристики газового моста в сверхскоплении Шепли
2:08
Наука

Впервые ученым удалось провести спектроскопический анализ гигантского газового волокна, соединяющего сразу четыре скопления галактик в сверхскоплении Шепли. Его протяженность поражает — около 23 миллионов световых лет.

Горячий газовый мост
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горячий газовый мост

Что именно нашли

Речь идет о связи между парами скоплений A3532 и A3530 с одной стороны, и A3528-N и A3528-S — с другой. Для наблюдений использовали два телескопа: японский "Сузаку" с высокой чувствительностью и европейский XMM-Newton, позволяющий точнее определять точечные источники.

Как проходило исследование

Астрономы зафиксировали, что рентгеновское излучение в области волокна на 21% выше фонового. Чтобы выделить чистый сигнал, исключили влияние излучения от сверхмассивных черных дыр.

Характеристики волокна

Газ в структуре состоит из свободных электронов и протонов, нагретых до 11,6 млн К. Его плотность в 10 раз выше стандартной межгалактической среды, а масса равна примерно сотне Млечных Путей.

Почему это важно

Обнаруженное образование — часть тепло-горячей межгалактической среды (WHIM), где, по космологическим моделям, скрыта половина всей обычной материи во Вселенной. До этого ученым удавалось фиксировать WHIM лишь усредненно, по данным тысяч волокон.

Где находится этот "мост"

Сверхскопление Шепли — одна из крупнейших структур ближней Вселенной, расположено в 650-750 млн световых лет от нас. Оно объединяет более 10 000 галактик, связанных сложной сетью подобных нитей.

Новый шаг в астрономии

Это открытие подтверждает предсказания моделей и открывает новые пути к поиску недостающей материи, делая картину Вселенной более полной.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Домашние животные
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Популярное
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
На Аляске рассказали, что жители обеспокоены рыболовным сезоном, а не конфликтом на Украине
Эксперты рассказали, как сдвинуть автомобиль с заглохшим мотором с помощью стартера
Прыщи на подбородке: главные причины и рабочие решения
В Госдуме объяснили, почему России не нужна система SWIFT
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Светлана Журова: мой путь в спорте достоин полнометражного фильма
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России
Текстиль и декор позволяют экспериментировать с цветами без ремонта
В Петербурге приступили к масштабному обновлению Невского проспекта
Учёные подтвердили гипотезу о низкой плотности материи у Млечного Пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.