Невидимая артерия космоса соединяет четыре скопления галактик — и в ней может скрываться половина материи Вселенной

Впервые ученым удалось провести спектроскопический анализ гигантского газового волокна, соединяющего сразу четыре скопления галактик в сверхскоплении Шепли. Его протяженность поражает — около 23 миллионов световых лет.
Речь идет о связи между парами скоплений A3532 и A3530 с одной стороны, и A3528-N и A3528-S — с другой. Для наблюдений использовали два телескопа: японский "Сузаку" с высокой чувствительностью и европейский XMM-Newton, позволяющий точнее определять точечные источники.
Астрономы зафиксировали, что рентгеновское излучение в области волокна на 21% выше фонового. Чтобы выделить чистый сигнал, исключили влияние излучения от сверхмассивных черных дыр.
Газ в структуре состоит из свободных электронов и протонов, нагретых до 11,6 млн К. Его плотность в 10 раз выше стандартной межгалактической среды, а масса равна примерно сотне Млечных Путей.
Обнаруженное образование — часть тепло-горячей межгалактической среды (WHIM), где, по космологическим моделям, скрыта половина всей обычной материи во Вселенной. До этого ученым удавалось фиксировать WHIM лишь усредненно, по данным тысяч волокон.
Сверхскопление Шепли — одна из крупнейших структур ближней Вселенной, расположено в 650-750 млн световых лет от нас. Оно объединяет более 10 000 галактик, связанных сложной сетью подобных нитей.
Это открытие подтверждает предсказания моделей и открывает новые пути к поиску недостающей материи, делая картину Вселенной более полной.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
