Космическая кузница снова в деле: звёзды раскрыли третий путь к рождению золота

Золото, платина, серебро — всё это появилось в недрах космоса. Мы давно знали, как звёзды создают лёгкие элементы, но происхождение тяжёлых оставалось загадкой.
Учёные выделяли два сценария:
Однако химия древних звёзд не вписывалась в эти схемы.
На окраинах галактики нашли звёзды с необычным набором элементов. Их "отпечатки" не совпадали ни с s-, ни с r-процессом.
В 1970-х предположили третий путь — i-процесс, промежуточный по скорости. Он мог возникать:
Но доказательств не было.
В FRIB (США) разогнали ядра кальция почти до половины скорости света и врезали в бериллий.
"Представьте, что разбиваете триллион тарелок в секунду, чтобы найти один нужный осколок", — так описывают процесс.
Это позволило создать и изучить редкие изотопы i-процесса.
Результаты по лантану, барию и европию идеально совпали с наблюдениями. i-процесс стал реальностью.
Учёные хотят выяснить, где он происходит, и мечтают воссоздать r-процесс — источник большей части золота во Вселенной.
Нейтро́н (от лат. neuter - ни тот, ни другой) — тяжёлая субатомная частица, не имеющая электрического заряда. Нейтрон является фермионом и принадлежит к группе барионов.
