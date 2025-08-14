Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцам авто напомнили о возможной потере гарантии из-за защитной сетки
Максим Галкин* показал Даугавпилс после ДТП с переломом руки
Отец Жанны Фриске вспомнил, как его дочь ослепла из-за рака, и дал совет Попову
Диетологи рекомендовали домашние десерты на стевии для снижения калорийности
Юрист Хаминский предупредил об автосписаниях по СБП при оплате через агрегаторы
Рыжики растут в сосновых борах и ельниках с июля до заморозков
Война и мир. Русский Пьер: в театре Модерн сыграют великую классику
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России

Капсула времени под прицелом буров: как Луна рискует потерять своё прошлое

NASA призвало защитить полярные кратеры Луны от промышленной добычи
2:33
Наука

Человечество снова готовится штурмовать Луну. На этот раз — не ради флага и романтики, а ради ресурсов, баз и коммерческих проектов. Но за красивыми лозунгами скрывается риск: мы можем разрушить то, что делает Луну бесценной для науки. Ведь она — не просто безжизненный спутник, а уникальная капсула времени, хранящая тайны происхождения Земли.

Луна в облаках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луна в облаках

Лунная летопись, застывшая в камне

В отличие от постоянно изменяющейся Земли, Луна "замерла" миллиарды лет назад. Здесь нет ветров и дождей, которые стирают следы прошлого. Её поверхность — это книга, где каждая страница испещрена кратерами и покрыта древним реголитом.

Миссии "Аполлон" дали ключ к разгадке одной из величайших тайн: Луна и Земля когда-то были единым целым. Всё началось с гигантского столкновения, когда прото-Земля встретилась с телом размером с Марс.

Свидетель великой бомбардировки

Кратеры как хроника катастроф — Они рассказывают о времени, когда астероиды и кометы обрушивались на Землю и Луну, возможно, принося воду и органику.

Реголит как дневник Солнца — Пыль впитывает солнечный ветер, позволяя восстановить историю активности светила и её влияние на жизнь на Земле.

Конфликт интересов: наука против прибыли

Постоянно затенённые кратеры на полюсах Луны хранят лёд, которому миллиарды лет. Для науки это шанс изучить вещество из глубин истории Солнечной системы. Для бизнеса — источник воды, кислорода и топлива.

Но бурение, техника и выхлопы могут уничтожить эти данные навсегда — так же, как вырубка тропических лесов стирает знания о редких растениях ещё до их открытия.

Антарктический урок для космоса

В 1959 году мир подписал Договор об Антарктике, сделавший целый континент заповедником науки и мира. Запрет военной и коммерческой эксплуатации показал: можно договариваться во имя знаний.

Тот же принцип можно применить к Луне: сначала составить карту научных ценностей, а потом решать, как их использовать, чтобы не разрушить главное.

Испытание для цивилизации

В ближайшие десятилетия мы решим, кем хотим быть — бездумными добытчиками или хранителями знаний. И этот выбор определит, как нас запомнит Вселенная.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными
КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России
Теннисист Александр Бублик дал символический старт матчу "Зенит" — "Рубин" в Кубке России
Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы
Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.