Обычная чёрная дыра обернулась зеркальной Вселенной: законы внутри и снаружи совпадают до странного

Падение в чёрную дыру — это не просто путешествие в неизвестность. Пересекая горизонт событий, вы попадаете туда, где привычные законы ломаются: время движется к центру, а пространство — вперёд, без возможности остановки.
Но новый взгляд на эту инверсию открывает неожиданные перспективы: если поменять их местами в уравнениях, мы обнаружим связь гравитации и квантового мира.
Учёные используют упрощённые "игрушечные" модели, чтобы проверять теории. Черная дыра BTZ — в мире с двумя измерениями пространства и одним времени — идеальна для экспериментов с квантовой гравитацией и голографическим принципом.
Что, если в математическом описании черной дыры намеренно поменять время и пространство местами? Оказалось, внешний мир имеет "зеркального" двойника — внутреннюю область, живущую по тем же уравнениям, но с переворотом координат.
Теория TFD связывает две вселенные через кротовую нору. Новое исследование предполагает: у чёрной дыры должно быть два таких состояния — одно для внешнего, другое для внутреннего мира.
Объединяя оба мира, мы получаем неориентируемое пространство-время, как лента Мёбиуса. Это бросает вызов привычным моделям гравитации.
Математика чёрной дыры удивительно похожа на описание топологических фаз в материалах. Возможно, внутреннее состояние дыры — это SPT-фаза, устойчивая и защищённая глобальной симметрией.
