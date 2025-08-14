Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
Сода и лавровый лист помогают нейтрализовать запахи в квартире
Белая бумага как способ точного подбора оттенка пудры
Леонардо Ди Каприо рассказал правду о старении: чувствую себя на 35
Раненый медведь способен атаковать охотника в ответ на выстрел
Торможение двигателем позволяет безопасно снижать скорость на скользких дорогах
Врач Анна Кириченко назвала напитки, которых следует избегать в жару
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах
Эксперт назвал условие безопасного приготовления алкоголя в домашних условиях

Обычная чёрная дыра обернулась зеркальной Вселенной: законы внутри и снаружи совпадают до странного

Учёные сравнили внутреннее состояние чёрной дыры с SPT-фазой в физике материалов
1:46
Наука

Падение в чёрную дыру — это не просто путешествие в неизвестность. Пересекая горизонт событий, вы попадаете туда, где привычные законы ломаются: время движется к центру, а пространство — вперёд, без возможности остановки.

Чёрная дыра Мёбиуса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чёрная дыра Мёбиуса

Но новый взгляд на эту инверсию открывает неожиданные перспективы: если поменять их местами в уравнениях, мы обнаружим связь гравитации и квантового мира.

Модель для смелых идей

Учёные используют упрощённые "игрушечные" модели, чтобы проверять теории. Черная дыра BTZ — в мире с двумя измерениями пространства и одним времени — идеальна для экспериментов с квантовой гравитацией и голографическим принципом.

Перевёрнутая карта Вселенной

Что, если в математическом описании черной дыры намеренно поменять время и пространство местами? Оказалось, внешний мир имеет "зеркального" двойника — внутреннюю область, живущую по тем же уравнениям, но с переворотом координат.

Две квантовые души

Теория TFD связывает две вселенные через кротовую нору. Новое исследование предполагает: у чёрной дыры должно быть два таких состояния — одно для внешнего, другое для внутреннего мира.

Лента Мёбиуса в космосе

Объединяя оба мира, мы получаем неориентируемое пространство-время, как лента Мёбиуса. Это бросает вызов привычным моделям гравитации.

Гравитация встречает физику материалов

Математика чёрной дыры удивительно похожа на описание топологических фаз в материалах. Возможно, внутреннее состояние дыры — это SPT-фаза, устойчивая и защищённая глобальной симметрией.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах
Эксперт назвал условие безопасного приготовления алкоголя в домашних условиях
Фитнес-тренеры отмечают, что занятия на природе повышают мотивацию и укрепляют иммунитет
Врач назвала основные причины хронических запоров
Рецепт тушёного мяса с мёдом и овощами от шеф-повара
ФСБ: под удар украинских ракет "Сапсан" могли попасть Москва и Минск
Рецепт маринованных черри с мятой и чесноком
Укоренившиеся черенки винограда на зиму хранят во влажном песке в подвале
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Пошаговая проверка двигателя автомобиля перед заключением сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.