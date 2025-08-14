Обычная чёрная дыра обернулась зеркальной Вселенной: законы внутри и снаружи совпадают до странного

Учёные сравнили внутреннее состояние чёрной дыры с SPT-фазой в физике материалов

Падение в чёрную дыру — это не просто путешествие в неизвестность. Пересекая горизонт событий, вы попадаете туда, где привычные законы ломаются: время движется к центру, а пространство — вперёд, без возможности остановки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чёрная дыра Мёбиуса

Но новый взгляд на эту инверсию открывает неожиданные перспективы: если поменять их местами в уравнениях, мы обнаружим связь гравитации и квантового мира.

Модель для смелых идей

Учёные используют упрощённые "игрушечные" модели, чтобы проверять теории. Черная дыра BTZ — в мире с двумя измерениями пространства и одним времени — идеальна для экспериментов с квантовой гравитацией и голографическим принципом.

Перевёрнутая карта Вселенной

Что, если в математическом описании черной дыры намеренно поменять время и пространство местами? Оказалось, внешний мир имеет "зеркального" двойника — внутреннюю область, живущую по тем же уравнениям, но с переворотом координат.

Две квантовые души

Теория TFD связывает две вселенные через кротовую нору. Новое исследование предполагает: у чёрной дыры должно быть два таких состояния — одно для внешнего, другое для внутреннего мира.

Лента Мёбиуса в космосе

Объединяя оба мира, мы получаем неориентируемое пространство-время, как лента Мёбиуса. Это бросает вызов привычным моделям гравитации.

Гравитация встречает физику материалов

Математика чёрной дыры удивительно похожа на описание топологических фаз в материалах. Возможно, внутреннее состояние дыры — это SPT-фаза, устойчивая и защищённая глобальной симметрией.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

