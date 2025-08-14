Perseverance на Марсе: панорама раскрывает секрет происхождения уникальных скал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Perseverance показал невероятную панораму Марса: 96 снимков раскрывают тайны Красной планеты
2:06
Наука

Недавнее исследование марсианского пейзажа, проведенное с помощью марсохода НАСА Perseverance, представило одно из самых четких изображений, когда-либо сделанных на Марсе.

марсоход "Персеверанс", НАСА
Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
марсоход "Персеверанс", НАСА

В новой панораме, состоящей из 96 снимков, запечатлены песчаные ряби, геологические образования и скалы, которые не являются местными для этого региона. Место съемки называется "Falbreen", и благодаря ясному небу удалось зафиксировать видимость на расстояние 65 километров.

Снимки были сделаны 26 мая 2025 года на 1516-й марсианский день миссии. Они показывают голубое небо в улучшенной цветовой версии, в то время как в естественных цветах оно выглядит красноватым.

Специальный прибор Mastcam-Z снял эффективную панораму, и научные сотрудники отметили значимость одной из крупных скал, которая, вероятно, была перенесена из другого места и называется флоат-рок. Причины ее перемещения остаются неизвестными, но могла повлиять вода, ветер или оползень.

Также есть интересный элемент — белое пятно на скале, обозначающее 43-ю ссадину, которую Perseverance сделал за время своей работы на Марсе. Это позволяет ученым исследовать внутренние слои породы перед тем, как принимать решение о сборе образца.

Научная группа заинтересована в анализе почвы в "Falbreen", поскольку есть вероятность, что она является одной из старейших, когда-либо изученных на миссии Perseverance. На изображении видно, как следы ровера уходят влево и исчезают из поля зрения, а верхняя часть панорамы демонстрирует переход между различными геологическими единицами, что также важно для исследований.

Временный администратор НАСА, Шон Даффи, подчеркнул, что такие захватывающие виды, как панорама "Falbreen", предвещают дальнейшие исследования человека на Луне и Марсе.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
