Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маски для лица не работают с 16:00 до 18:00: научный взгляд на уход за кожей
Эксперт ГИБДД объяснил, как изменится проверка на опьянение с осени
Пошаговая инструкция по удалению лишайников с деревьев в сентябре
Исследование The Journal of Immunology выявило механизм подавления боли паразитом
Иосифа Пригожина обвиняют в том, что он не уберёг зятя от гибели на СВО
Istat: число итальянских туристов на юге Италии снижается на фоне притока иностранцев
Кошка счастлива, если проявляет любопытство и хорошо ест — мнение ветеринаров
Французский тост готовят из черствого хлеба, молока и яиц
Недосып и хроническое напряжение мешают человеку похудеть

Как вырубка леса запустила образование самого большого кратера вечной мерзлоты

Батагайский провал в Якутии ежегодно увеличивается в длину на 15 метров
2:09
Наука

Батагайский кратер, или Батагайка, — это гигантский термокарстовый провал, расположенный в Верхоянском районе Якутии, у хребта Черского. Он считается самым большим в мире кратером вечной мерзлоты и увеличивается в среднем на 15 метров в длину и 3-5 метров в ширину ежегодно.

Батагайский провал в Якутии ежегодно увеличивается в длину на 15 метров
Фото: Telegram-канал Ресайкл is licensed under public domain

Как появился провал

Его формирование началось в 1960-х годах после частичной вырубки леса. Без тени от деревьев поверхность почвы нагрелась, началось таяние подземного льда, что привело к проседанию грунта.
Процесс ускорили разливы рек и наводнения. Таяние грунтовых льдов делает почву рыхлой, тёплый воздух проникает глубже, и провал расширяется всё быстрее.

Масштабы и темпы роста

  • Длина: около 1 км

  • Глубина: 110-115 м

  • Ширина: с 790 м в 2014 году до 897 м в 2020 году

  • Рост: +15 м в год по длине, +3-5 м в ширину
    С воздуха провал напоминает головастика, а название он получил от близлежащей реки Батагай.

Что скрывают его глубины

Возраст мерзлоты в этом месте — около 670 тысяч лет. Из-за быстрого обрушения стен обнажаются древние слои, в которых находят:

  • останки мамонта, овцебыка, бизона;

  • окаменевшую пыльцу и фрагменты древних лесов;

  • в 2009 году — прекрасно сохранившуюся тушу жеребёнка возрастом 40 тысяч лет.

Что ждёт Батагайку дальше

По мнению геологов, в ближайшие 20 лет провал достигнет коренных пород и перестанет углубляться, а затем начнёт постепенно зарастать. Остановить процесс таяния невозможно, но можно вести мониторинг состояния вечной мерзлоты.
Хотя скорость роста впечатляет, угроза населённым пунктам отсутствует, однако близлежащие реки уже испытывают изменения в уровне воды и эрозии берегов.

Уточнения

Батагайский кратер, или Батагайка, — термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе Якутии (Россия). Является самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью
Домашние животные
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Istat: число итальянских туристов на юге Италии снижается на фоне притока иностранцев
Кошка счастлива, если проявляет любопытство и хорошо ест — мнение ветеринаров
Недосып и хроническое напряжение мешают человеку похудеть
Французский тост готовят из черствого хлеба, молока и яиц
Мебель для дачи: советы дизайнеров интерьеров по экономии места
ПДД разрешают завершить движение при опасности экстренного торможения
Макароны не слипаются при варке в просторной кастрюле: совет поваров
Сухой массаж щеткой может стимулировать лимфоток и повысить упругость кожи
Ветеринары: главной причиной запаха в доме являются некастрированные коты
Крутой вспомнил, как Пугачёва подарила ему за песню плюшевого медведя с деньгами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.