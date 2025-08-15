Как вырубка леса запустила образование самого большого кратера вечной мерзлоты

Батагайский кратер, или Батагайка, — это гигантский термокарстовый провал, расположенный в Верхоянском районе Якутии, у хребта Черского. Он считается самым большим в мире кратером вечной мерзлоты и увеличивается в среднем на 15 метров в длину и 3-5 метров в ширину ежегодно.
Его формирование началось в 1960-х годах после частичной вырубки леса. Без тени от деревьев поверхность почвы нагрелась, началось таяние подземного льда, что привело к проседанию грунта.
Процесс ускорили разливы рек и наводнения. Таяние грунтовых льдов делает почву рыхлой, тёплый воздух проникает глубже, и провал расширяется всё быстрее.
Длина: около 1 км
Глубина: 110-115 м
Ширина: с 790 м в 2014 году до 897 м в 2020 году
Рост: +15 м в год по длине, +3-5 м в ширину
С воздуха провал напоминает головастика, а название он получил от близлежащей реки Батагай.
Возраст мерзлоты в этом месте — около 670 тысяч лет. Из-за быстрого обрушения стен обнажаются древние слои, в которых находят:
останки мамонта, овцебыка, бизона;
окаменевшую пыльцу и фрагменты древних лесов;
в 2009 году — прекрасно сохранившуюся тушу жеребёнка возрастом 40 тысяч лет.
По мнению геологов, в ближайшие 20 лет провал достигнет коренных пород и перестанет углубляться, а затем начнёт постепенно зарастать. Остановить процесс таяния невозможно, но можно вести мониторинг состояния вечной мерзлоты.
Хотя скорость роста впечатляет, угроза населённым пунктам отсутствует, однако близлежащие реки уже испытывают изменения в уровне воды и эрозии берегов.
Батагайский кратер, или Батагайка, — термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе Якутии (Россия). Является самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.