Как вырубка леса запустила образование самого большого кратера вечной мерзлоты

Батагайский провал в Якутии ежегодно увеличивается в длину на 15 метров

Батагайский кратер, или Батагайка, — это гигантский термокарстовый провал, расположенный в Верхоянском районе Якутии, у хребта Черского. Он считается самым большим в мире кратером вечной мерзлоты и увеличивается в среднем на 15 метров в длину и 3-5 метров в ширину ежегодно.

Фото: Telegram-канал Ресайкл is licensed under public domain

Как появился провал

Его формирование началось в 1960-х годах после частичной вырубки леса. Без тени от деревьев поверхность почвы нагрелась, началось таяние подземного льда, что привело к проседанию грунта.

Процесс ускорили разливы рек и наводнения. Таяние грунтовых льдов делает почву рыхлой, тёплый воздух проникает глубже, и провал расширяется всё быстрее.

Масштабы и темпы роста

Длина: около 1 км

Глубина: 110-115 м

Ширина: с 790 м в 2014 году до 897 м в 2020 году

Рост: +15 м в год по длине, +3-5 м в ширину

С воздуха провал напоминает головастика, а название он получил от близлежащей реки Батагай.

Что скрывают его глубины

Возраст мерзлоты в этом месте — около 670 тысяч лет. Из-за быстрого обрушения стен обнажаются древние слои, в которых находят:

останки мамонта, овцебыка, бизона;

окаменевшую пыльцу и фрагменты древних лесов;

в 2009 году — прекрасно сохранившуюся тушу жеребёнка возрастом 40 тысяч лет.

Что ждёт Батагайку дальше

По мнению геологов, в ближайшие 20 лет провал достигнет коренных пород и перестанет углубляться, а затем начнёт постепенно зарастать. Остановить процесс таяния невозможно, но можно вести мониторинг состояния вечной мерзлоты.

Хотя скорость роста впечатляет, угроза населённым пунктам отсутствует, однако близлежащие реки уже испытывают изменения в уровне воды и эрозии берегов.

Уточнения

Батагайский кратер, или Батагайка, — термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе Якутии (Россия). Является самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.

