Пустыня Гоби раскрыла хищника с когтем-убийцей: находка переворачивает представления о рапторах

В сердце пустыни Гоби палеонтологи обнаружили сенсацию — новый вид хищного динозавра Shri rapax. Останки возрастом 75-71 млн лет нашли в формации Джадохта, Монголия.
Shri rapax принадлежит к дромеозавридам — "рапторам" — и достигал двух метров в длину. У него был массивный череп, мощные челюсти, длинная шея и развитые передние конечности. Особое оружие — восьмисантиметровый коготь на втором пальце.
В отличие от велоцираптора, который использовал серповидный коготь на ноге, Shri rapax хватал добычу передними лапами, а затем убивал её челюстями. Вероятная добыча — протоцератопсы и молодые панцирные пинакозавры.
Хотя перья на окаменелости не сохранились, учёные почти уверены в их наличии. Основанием стали находки у родственных видов и следы крепления перьев у велоцираптора из той же местности.
Скелет был найден в позе с поднятыми шеей и хвостом, что указывает на гибель от удушья или утопления под обрушившейся дюной.
После незаконного вывоза из Монголии кости сменили нескольких владельцев, оказавшись во французской компании, которая передала их Институту естественных наук. Череп успели отсканировать в 3D, но он был утерян. Сейчас полный скелет возвращается в Монголию.
Дю́на - положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Понятие "дюны" применяется ко всем песчаным скоплениям, независимо от их зонально-климатических условий.
