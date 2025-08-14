Пустыня Гоби раскрыла хищника с когтем-убийцей: находка переворачивает представления о рапторах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Наука

В сердце пустыни Гоби палеонтологи обнаружили сенсацию — новый вид хищного динозавра Shri rapax. Останки возрастом 75-71 млн лет нашли в формации Джадохта, Монголия.

Скелет хищного динозавра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скелет хищного динозавра

Ближайший родственник велоцираптора

Shri rapax принадлежит к дромеозавридам — "рапторам" — и достигал двух метров в длину. У него был массивный череп, мощные челюсти, длинная шея и развитые передние конечности. Особое оружие — восьмисантиметровый коготь на втором пальце.

Стратегия охоты

В отличие от велоцираптора, который использовал серповидный коготь на ноге, Shri rapax хватал добычу передними лапами, а затем убивал её челюстями. Вероятная добыча — протоцератопсы и молодые панцирные пинакозавры.

Перья и загадка внешнего вида

Хотя перья на окаменелости не сохранились, учёные почти уверены в их наличии. Основанием стали находки у родственных видов и следы крепления перьев у велоцираптора из той же местности.

Последние минуты жизни

Скелет был найден в позе с поднятыми шеей и хвостом, что указывает на гибель от удушья или утопления под обрушившейся дюной.

Приключения окаменелости

После незаконного вывоза из Монголии кости сменили нескольких владельцев, оказавшись во французской компании, которая передала их Институту естественных наук. Череп успели отсканировать в 3D, но он был утерян. Сейчас полный скелет возвращается в Монголию.

Уточнения

Дю́на - положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Понятие "дюны" применяется ко всем песчаным скоплениям, независимо от их зонально-климатических условий.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
