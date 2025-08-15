Аномальные вихри в центре Чёрного моря: что скрывают мёртвые зоны

В центре Чёрного моря фиксируются аномальные вихри диаметром до 50 км

В сердце Чёрного моря существуют районы, которые даже на спутниковых картах выглядят как пустые пятна. Здесь не ходят торговые суда, рыба встречается редко, а поверхность воды часто спокойна, словно зеркало. Но за этой внешней тишиной скрываются явления, способные сбить курс даже современному судну.

Две стихии в одном море

Чёрное море уникально по строению: верхний слой воды насыщен кислородом, а глубинное ядро — сероводородом. В центральной части эта граница нестабильна: иногда глубинные массы поднимаются вверх (апвеллинг), выбрасывая газ и меняя течение.

На поверхности всё может выглядеть спокойно, но под водой — мощные вертикальные потоки, которые способны дестабилизировать корабль.

Вихри, которые нарушают привычную логику

В центре моря фиксируют аномальные круговороты диаметром до 50 км. Они вращаются в основном против часовой стрелки и непредсказуемо меняют направление движения.

Причины — взаимодействие ветров, проливов и глубинных вод. Вихри искажают навигационные данные и могут полностью блокировать движение в акватории, поэтому капитаны стараются обходить эти зоны.

Глубины, где время остановилось

Ниже 150 м в воде нет кислорода, поэтому органика не разлагается. На дне сохранились сотни кораблей — от античных до времён Второй мировой, вместе с парусами, канатами и личными вещами экипажа. Но давление в 200 раз выше атмосферного делает их подъём крайне сложным.

Почему карты оставляют "пустые пятна"

Маршруты большинства гражданских судов обходят центр моря. Военные корабли иногда пересекают опасные зоны, но их курс скрыт от открытых навигационных систем.

Существуют версии о магнитных аномалиях или скрытых базах, но главная опасность — непредсказуемая гидродинамика и выбросы сероводорода.

Уточнения

