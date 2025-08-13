Открытие в окаменелостях: анализ сосудов тираннозавра рассказал о его жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Несмотря на активные исследования в палеонтологии, ДНК динозавров пока не обнаружена, что ограничивает наше понимание их жизни только данными, полученными из костей и зубов.

Тираннозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тираннозавр

Мягкие ткани, такие как мышцы, связки и даже кожа, встречаются очень редко, но они могут существенно помочь в реконструкции внешнего вида и образа жизни динозавров. 

Одним из интересных открытий стали кровеносные сосуды, найденные в окаменелостях тираннозавра по прозвищу Скотти. Исследовательская группа смогла выявить эти сосуды с помощью современных 3D-моделей. Скотти является крупнейшим и одним из самых полных образцов тираннозавра, а его кости показывают, что он пережил непростую жизнь, включая травмы от боев и болезни.

При анализе костей возникли две проблемы: как исследовать внутреннюю структуру без повреждения и как преодолеть плотность окаменелостей. Для решения первой задачи была применена компьютерная томография, затем использовано синхротронное излучение — рентгеновские лучи высокой интенсивности, что позволило исследовать сосуды без повреждений.

Именно синхротронное излучение помогло в химическом анализе сосудов, которые сохранились в виде минерализованных слепков, состоящих из двух слоев. 

Уточнения

Тиранноза́вр (лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от др.-греч. τύραννος [tyrannos] — ужасный» и σαῦρος [sauros] — «ящер, ящерица», также встречается неправильное написание тираноза́вр) — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex — «король») и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis (назван в честь геологических слоёв McRae на западе Нью-Мексико). Обитали в западной части Северной Америки, которая в те времена представляла собой остров Ларамидию, и являлись наиболее распространёнными из тираннозаврид.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
