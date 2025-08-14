Новая модель из России повысит безопасность шасси самолётов на 99%

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали модель, которая прогнозирует изменения свойств смазочных материалов для подшипников, используемых в шасси самолетов.

Пассажирский самолёт МС-21-300 (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300 (1)

Эта разработка поможет более точно подбирать составы смазок, что значительно снизит риск поломки шасси и повреждения фюзеляжа, пишет "Царьград".

Как сообщили в пресс-службе университета, шасси, являющееся колесной опорой самолета и отвечающее за безопасную посадку, требует специальных подшипников, которые необходимо смазывать. Это защищает их от преждевременного износа, коррозии и экстремальных температур, которые могут варьироваться от минус 60 до плюс 200 градусов.

Ученые ПНИПУ создали математическую модель, способную с точностью до 99% предсказывать поведение смазок при различных температурах и нагрузках. Это позволит продлить срок службы механизмов и снизить риск аварий во время посадки.

Неправильный выбор смазки может привести к заеданию шасси и повреждению фюзеляжа при посадке, а также к возгоранию и человеческим жертвам. Новая модель поможет подобрать оптимальный состав смазки и снизить риск аварийной посадки воздушного судна на 99%.

Уточнения

Шасси́ (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
