Роскомнадзор: в России ограничили звонки в WhatsApp и Telegram

В России введены ограничения на работу двух популярных мессенджеров — WhatsApp и Telegram.
Такое решение принял Роскомнадзор. Ограничения касаются только функции звонков, остальные возможности мессенджеров будут продолжать функционировать, сообщает "Царьград".
В ведомстве пояснили, что меры принимаются для борьбы с преступностью, основанные на материалах правоохранительных органов. Пользователи начали сталкиваться с проблемами со звонками еще 12 августа. Никакие другие функции мессенджеров не будут ограничены.
Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми. Приложение позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.
