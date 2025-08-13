Роскомнадзор: в России ограничили звонки в WhatsApp и Telegram

WhatsApp и Telegram под контролем: Роскомнадзор ввёл ограничения

0:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В России введены ограничения на работу двух популярных мессенджеров — WhatsApp и Telegram.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм не работает

Такое решение принял Роскомнадзор. Ограничения касаются только функции звонков, остальные возможности мессенджеров будут продолжать функционировать, сообщает "Царьград".

В ведомстве пояснили, что меры принимаются для борьбы с преступностью, основанные на материалах правоохранительных органов. Пользователи начали сталкиваться с проблемами со звонками еще 12 августа. Никакие другие функции мессенджеров не будут ограничены.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми. Приложение позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.

