Работа после пенсии повышает удовлетворённость жизнью — особенно у мужчин

Работа после 65 лет улучшает эмоциональное и финансовое состояние — данные ОЭСР
Наука

Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста может положительно влиять на эмоциональное состояние, финансовое положение и общее ощущение удовлетворённости. Новые данные показывают, что особенно заметный эффект наблюдается у мужчин, хотя женщины также могут извлекать пользу из продления профессиональной активности.

Пожилые муж и жена за обеденным столом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилые муж и жена за обеденным столом

Хотя многие ждут выхода на пенсию как долгожданного отдыха, для части людей продолжение работы становится источником дополнительного смысла и энергии. Труд в более позднем возрасте помогает поддерживать социальные связи, стимулирует умственную активность и обеспечивает финансовую стабильность.

Статистика подтверждает тенденцию: в 2023 году в 38 странах-членах ОЭСР 28,9% людей в возрасте от 65 до 69 лет продолжали работать, тогда как в 2000 году таких было всего 15,9%. Это связано как с изменениями в демографии и экономике, так и с ростом продолжительности здоровой жизни, утверждается в статье New Scientist.

Исследования показывают, что для мужчин работа в зрелом возрасте чаще ассоциируется с повышением общего благополучия, тогда как у женщин эффект выражен слабее и может зависеть от рода деятельности, условий труда и личных предпочтений.

Несмотря на очевидный рост числа работающих пенсионеров, вопрос о том, насколько работа влияет на уровень счастья и качество жизни пожилых людей, пока изучен недостаточно. Уточнение этих связей позволит выработать более эффективные социальные и экономические стратегии для поддержки активного долголетия.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
