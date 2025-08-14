Новый подход ВОЗ меняет представление о возрасте и здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные предложили новый показатель здоровья для оценки старения
К 2029 году количество людей старше 60 лет превысит 1,4 миллиарда. Однако увеличение продолжительности жизни не всегда означает более долгую здоровую жизнь. Традиционные подходы к оценке здоровья, основанные на продолжительности жизни или функциональности, имеют ограничения. Они не учитывают влияние условий детства, социально-экономической среды и недооценивают менее серьёзные болезни.

таксист, Гавана, Куба
таксист, Гавана, Куба

Внутренний потенциал — новый интегральный показатель, отражающий способность человека заниматься тем, что для него ценно. Он измеряется в пяти ключевых областях:

  • двигательная активность,
  • когнитивные способности,
  • зрение и слух,
  • психологическое здоровье,
  • общая жизнеспособность.

Анализ данных из Англии и Китая показал, что у людей, родившихся в 1950 году, в 68 лет внутренние способности выше, чем у тех, кто родился в 1940 году и достиг 62 лет. Это свидетельствует о значительном прогрессе в здоровье пожилых поколений.

Высокий пик внутренних способностей помогает дольше сохранять хорошее функционирование, а старость концентрируется в последние годы жизни, а не растягивается на десятилетия.

Рост внутренних возможностей объясняется улучшением питания, санитарии, образованности, доступом к медицине и снижением курения. При правильных мерах когнитивные функции могут расти даже в зрелом возрасте.

Повышение уровня ожирения, малоподвижный образ жизни и загрязнение среды могут замедлить положительные тенденции. Результаты исследований применимы лишь к конкретным поколениям и зависят от социально-экономического контекста.

Поколение 1950-х годов может стать "золотым" по уровню здоровья, а влияние когорты 1960-х ещё предстоит оценить. Для повышения индивидуального потенциала ВОЗ рекомендует инструмент ICOPE и здоровый образ жизни: сбалансированное питание, контроль веса, отказ от курения и регулярную физическую активность.

Вывод: пожилые люди становятся всё более здоровыми и активными, превращаясь из объекта заботы в значимый социальный ресурс. Понятие внутреннего потенциала меняет подход к старению, предлагая ориентироваться на качество, а не только на длительность жизни.

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
