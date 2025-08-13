Энергия клеток против потери памяти: как клетки мозга получили второй шанс

Крошечные "энергостанции" наших клеток — митохондрии — оказались в центре громкого открытия. Новое исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, впервые показало: сбои в их работе напрямую связаны с симптомами деменции. Более того, стимуляция активности митохондрий у животных помогла восстановить память.
Учёные из Inserm и Университета Бордо совместно с коллегами из Университета Монктона разработали уникальный инструмент, способный временно "разогнать" митохондрии.
Эксперимент подтвердил: улучшение их работы приводило к нормализации памяти у мышей с моделью нейродегенеративного заболевания.
Мозг — один из самых энергозатратных органов, а нейроны зависят от энергии митохондрий. При их сбое нервные клетки недополучают "топливо" и начинают работать хуже.
Раньше было неясно, являются ли митохондриальные изменения причиной болезни или лишь её следствием.
В основе исследования — искусственный рецептор mitoDreadd-Gs, активирующий G-белки прямо в митохондриях. Это позволило напрямую повысить их активность и, как результат, улучшить работу памяти.
"Эта работа впервые устанавливает причинно-следственную связь между митохондриальной дисфункцией и симптомами, связанными с нейродегенеративными заболеваниями", — отметил научный руководитель Inserm Джованни Марсикано.
