Энергия клеток против потери памяти: как клетки мозга получили второй шанс

Неожиданная мишень в борьбе с потерей памяти: учёные нашли способ восстановить память
1:33
Наука

Крошечные "энергостанции" наших клеток — митохондрии — оказались в центре громкого открытия. Новое исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, впервые показало: сбои в их работе напрямую связаны с симптомами деменции. Более того, стимуляция активности митохондрий у животных помогла восстановить память.

нейробиология
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
нейробиология

Как всё началось

Учёные из Inserm и Университета Бордо совместно с коллегами из Университета Монктона разработали уникальный инструмент, способный временно "разогнать" митохондрии.

Эксперимент подтвердил: улучшение их работы приводило к нормализации памяти у мышей с моделью нейродегенеративного заболевания.

Почему это важно

Мозг — один из самых энергозатратных органов, а нейроны зависят от энергии митохондрий. При их сбое нервные клетки недополучают "топливо" и начинают работать хуже.

Раньше было неясно, являются ли митохондриальные изменения причиной болезни или лишь её следствием.

Новый подход

В основе исследования — искусственный рецептор mitoDreadd-Gs, активирующий G-белки прямо в митохондриях. Это позволило напрямую повысить их активность и, как результат, улучшить работу памяти.

"Эта работа впервые устанавливает причинно-следственную связь между митохондриальной дисфункцией и симптомами, связанными с нейродегенеративными заболеваниями", — отметил научный руководитель Inserm Джованни Марсикано.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
