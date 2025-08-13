NASA обнаружило самое большое месторождение там, где его никто не ждал

Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века

Золото — символ власти и богатства с древнейших времён. Ради него развивались цивилизации, шли войны и открывались новые земли. Но одно из самых поразительных открытий последних лет связано не с землёй, а с океанами.

Необычная находка NASA

Недавние исследования показали: в океанах растворено более 20 миллионов тонн золота. Это в сто раз больше, чем человечество добывало за всю свою историю — около 200 тысяч тонн.

Но концентрация настолько мала, что в одном литре воды содержится всего 0,00000005 грамма металла.

Почему мы не можем его забрать?

В отличие от рудников на суше, где золото залегает в жилах, океанское золото равномерно распределено в воде. Традиционные методы добычи здесь бессильны.

Учёные рассматривают нанофильтры и инновационные химические процессы, но технологии пока на стадии экспериментов — слишком высоки затраты и слишком мало результата.

Кроме того, подводная добыча грозит экосистемам. Примеры из Папуа-Новой Гвинеи показали: вмешательство в морское дно приводит к разрушению уникальной флоры и фауны.

Запасы на суше и лидеры по добыче

Даже крупнейшие рудники мира — Грасберг (Индонезия), Мурунтау (Узбекистан), Олимпиада (Россия) — кажутся крошечными по сравнению с океанскими запасами.

Среди стран с наибольшими запасами золота выделяются США (8133,46 т), Германия (3351 т), Италия, Франция, Россия (2335,85 т), и Китай.

В Латинской Америке лидируют Бразилия (129,65 т), Мексика (120,37 т) и Аргентина (61,74 т), где основные шахты расположены в Санта-Крус и Сан-Хуане.

