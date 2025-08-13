Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса

NASA обнаружило самое большое месторождение там, где его никто не ждал

Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
2:16
Наука

Золото — символ власти и богатства с древнейших времён. Ради него развивались цивилизации, шли войны и открывались новые земли. Но одно из самых поразительных открытий последних лет связано не с землёй, а с океанами.

Золото океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото океана

Необычная находка NASA

Недавние исследования показали: в океанах растворено более 20 миллионов тонн золота. Это в сто раз больше, чем человечество добывало за всю свою историю — около 200 тысяч тонн.

Но концентрация настолько мала, что в одном литре воды содержится всего 0,00000005 грамма металла.

Почему мы не можем его забрать?

В отличие от рудников на суше, где золото залегает в жилах, океанское золото равномерно распределено в воде. Традиционные методы добычи здесь бессильны.

Учёные рассматривают нанофильтры и инновационные химические процессы, но технологии пока на стадии экспериментов — слишком высоки затраты и слишком мало результата.

Кроме того, подводная добыча грозит экосистемам. Примеры из Папуа-Новой Гвинеи показали: вмешательство в морское дно приводит к разрушению уникальной флоры и фауны.

Запасы на суше и лидеры по добыче

Даже крупнейшие рудники мира — Грасберг (Индонезия), Мурунтау (Узбекистан), Олимпиада (Россия) — кажутся крошечными по сравнению с океанскими запасами.

Среди стран с наибольшими запасами золота выделяются США (8133,46 т), Германия (3351 т), Италия, Франция, Россия (2335,85 т), и Китай.

В Латинской Америке лидируют Бразилия (129,65 т), Мексика (120,37 т) и Аргентина (61,74 т), где основные шахты расположены в Санта-Крус и Сан-Хуане.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая
Наука и техника
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая Аудио 
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Недвижимость
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса
Мадонна призвала Папу Римского заняться спасением палестинских детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.