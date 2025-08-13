NASA обнаружило самое большое месторождение там, где его никто не ждал

Золото — символ власти и богатства с древнейших времён. Ради него развивались цивилизации, шли войны и открывались новые земли. Но одно из самых поразительных открытий последних лет связано не с землёй, а с океанами.
Недавние исследования показали: в океанах растворено более 20 миллионов тонн золота. Это в сто раз больше, чем человечество добывало за всю свою историю — около 200 тысяч тонн.
Но концентрация настолько мала, что в одном литре воды содержится всего 0,00000005 грамма металла.
В отличие от рудников на суше, где золото залегает в жилах, океанское золото равномерно распределено в воде. Традиционные методы добычи здесь бессильны.
Учёные рассматривают нанофильтры и инновационные химические процессы, но технологии пока на стадии экспериментов — слишком высоки затраты и слишком мало результата.
Кроме того, подводная добыча грозит экосистемам. Примеры из Папуа-Новой Гвинеи показали: вмешательство в морское дно приводит к разрушению уникальной флоры и фауны.
Даже крупнейшие рудники мира — Грасберг (Индонезия), Мурунтау (Узбекистан), Олимпиада (Россия) — кажутся крошечными по сравнению с океанскими запасами.
Среди стран с наибольшими запасами золота выделяются США (8133,46 т), Германия (3351 т), Италия, Франция, Россия (2335,85 т), и Китай.
В Латинской Америке лидируют Бразилия (129,65 т), Мексика (120,37 т) и Аргентина (61,74 т), где основные шахты расположены в Санта-Крус и Сан-Хуане.
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.