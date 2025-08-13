Экологичное будущее: впервые в Индонезии полёт на инновационном авиационном топливе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Наука

PT Kilang Pertamina Internasional — перерабатывающее подразделение государственной энергетической компании Pertamina — сделало важный шаг в развитии экологичных перевозок. Компания начала поставки авиационного топлива нового поколения, частично произведённого из отработанного растительного масла.

топливо
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
топливо

Первый рейс на SAF — уже скоро

Топливо, известное как SAF ( рус. Экологически чистое авиационное топливо), впервые будет использовано в конце августа на рейсе авиакомпании Pelita Air — дочерней компании Pertamina. Самолёт отправится из Джакарты в популярный туристический город Денпасар на острове Бали.

От завода — к крылу

Для предстоящего полёта в Чилакапе подготовили около 32 килолитров SAF. Всего в столичный аэропорт Сукарно-Хатта планируется поставить 1,7 миллиона литров этого топлива.

На заводе Pertamina в Чилакапе ежедневно производят около 1400 килолитров SAF, где от 2% до 3% состава приходится на переработанное растительное масло.

Новый этап в авиации

Этот шаг может стать началом масштабных изменений в индустрии воздушных перевозок Индонезии.

SAF снижает углеродный след авиации и открывает перспективы для более устойчивого будущего транспортной отрасли.

Уточнения

Pertamina — индонезийская государственная нефтегазовая компания. Была учреждена в 1968 году в результате слияния компаний Pertamin (основана в 1961 году) и Permina (основана в 1957 году). Является крупнейшим производителем и экспортёром сжиженного природного газа (СПГ).

Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia,) — государство в Юго-Восточной Азии. Столица — Джакарта, расположенная на острове Ява. Государственный язык — индонезийский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
