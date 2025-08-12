Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Учёные подтвердили, что холодный полив усиливает горечь огурцов
СМИ: в Италии в августе 2025 года сократился турпоток на пляжи из-за высоких цен
Ранний подъём и прогулки пешком помогут поддерживать физическую активность

Чёрная дыра заполнится китайцами? Учёные КНР уверены, что туда необходимо слетать

Китайцы собрались улететь на черную дыру
0:47
Наука

Китайский ученый Козимо Бамби заявил, что к черной дыре слетать можно и даже нужно. Там, по его словам, можно проверить теорию относительности, которая хорошо работает в сильных гравитационных полях.

Чёрная дыра
Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Чёрная дыра

Пока один аппарат останется на орбите вокруг дыры, другой примется садиться и, пока может, будет передавать информацию. При старте с Земли аппараты разгонят некими лазерами, а потом они будут питаться солнечным и звездным светом, что бы это ни значило.

Разгонятся они до трети скорости света. Так получится добраться до дыры. Ближайшая к Земле двра находится за 1500 световых лет, но учены считает, что найдется примерно за 25 световых лет, сообщает KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Учёные подтвердили, что холодный полив усиливает горечь огурцов
Китайцы собрались улететь на черную дыру
СМИ: в Италии в августе 2025 года сократился турпоток на пляжи из-за высоких цен
Ранний подъём и прогулки пешком помогут поддерживать физическую активность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.