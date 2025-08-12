Чёрная дыра заполнится китайцами? Учёные КНР уверены, что туда необходимо слетать

Китайцы собрались улететь на черную дыру

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайский ученый Козимо Бамби заявил, что к черной дыре слетать можно и даже нужно. Там, по его словам, можно проверить теорию относительности, которая хорошо работает в сильных гравитационных полях.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чёрная дыра

Пока один аппарат останется на орбите вокруг дыры, другой примется садиться и, пока может, будет передавать информацию. При старте с Земли аппараты разгонят некими лазерами, а потом они будут питаться солнечным и звездным светом, что бы это ни значило.

Разгонятся они до трети скорости света. Так получится добраться до дыры. Ближайшая к Земле двра находится за 1500 световых лет, но учены считает, что найдется примерно за 25 световых лет, сообщает KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



