Почему французские войска гибки как мухи, отступая из России?

Выяснилась причина гибели солдат Наполеона в 1812 году

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Генетикам удалось выяснить, из-за каких заболеваний поумирали французские солдаты в 1812 году. Оказалось, основными напастями, повлиявшими на это были паратиф и платяные вши.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2" is licensed under rudalle.ru Наполеон I

Ранее генетики выдвигали другие теории, называя основными убийцами французских солдат эпидемический сыпной тиф и траншейную лихорадку, но современное оборудование помогло узнать более правдоподобную теорию, основываясь на ДНК из зубов погибших тогда солдат.

Паратиф — тяжелая кишечная инфекция, а платяные вши переносили другую бактерию, вызывавшую возвратный тиф с лихорадкой.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт (фр. Napoléon Bonaparte [napoleˈɔ̃ bɔnɑˈpaʁt], корс. Napulione Buonaparte, итал. Napoleone Buonaparte; 15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.



