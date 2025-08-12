Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Почему французские войска гибки как мухи, отступая из России?

Выяснилась причина гибели солдат Наполеона в 1812 году
Генетикам удалось выяснить, из-за каких заболеваний поумирали французские солдаты в 1812 году. Оказалось, основными напастями, повлиявшими на это были паратиф и платяные вши.

Наполеон I
Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2" is licensed under rudalle.ru
Наполеон I

Ранее генетики выдвигали другие теории, называя основными убийцами французских солдат эпидемический сыпной тиф и траншейную лихорадку, но современное оборудование помогло узнать более правдоподобную теорию, основываясь на ДНК из зубов погибших тогда солдат.

Паратиф — тяжелая кишечная инфекция, а платяные вши переносили другую бактерию, вызывавшую возвратный тиф с лихорадкой.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт (фр. Napoléon Bonaparte [napoleˈɔ̃ bɔnɑˈpaʁt], корс. Napulione Buonaparte, итал. Napoleone Buonaparte; 15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
