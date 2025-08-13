Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космические лучи переписали карту жизни: новые миры оказались ближе, чем думали

GEANT4 показал возможность жизни подо льдом Марса и спутников гигантов
2:18
Наука

Можно ли жить там, где нет солнечного света? Новое исследование международной группы под руководством Димитры Атри из Центра астрофизики и космических наук в Абу-Даби даёт неожиданный ответ: да, если рядом есть космические лучи.

Космический луч в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космический луч в пещере

Энергия из глубины

Учёные смоделировали, как высокоэнергетические частицы, проходя сквозь лёд и породу, запускают радиолиз — процесс расщепления молекул воды с выделением электронов. Этот механизм способен давать микроорганизмам энергию, даже если до них не доходит солнечный свет.

Планеты и луны под прицелом

Модели с использованием GEANT4 показали:

  • На Энцеладе (спутнике Сатурна) на глубине 2 метров может вырабатываться энергия, эквивалентная 10 млн молекул АТФ на грамм льда в секунду.
  • Марс, с его тонкой атмосферой, пропускает космические лучи до поверхности.
  • Луна Юпитера Европа с толстым ледяным панцирем тоже выглядит перспективно.

Новое понимание "обитаемых зон"

Авторы предлагают термин "радиолитическая обитаемая зона". Если раньше всё сводилось к "зоне Златовласки" — расстоянию до звезды, при котором возможна жидкая вода на поверхности, — теперь ключевым фактором может стать глубина, на которую проникают космические лучи.

Земные доказательства

Похожая жизнь есть и у нас:

  • Бактерия Desulforudis audaxviator в шахте ЮАР живёт на глубине 2,7 км, питаясь только радиационной энергией.
  • Микроорганизмы вблизи хребта Хуан-де-Фука используют водород, образующийся в подводных породах.

Космические миссии в помощь

Для проверки гипотезы готовятся миссии:

  • Марсоход "Розалинд Франклин" (ESA, 2028) пробурит Марс на 2 м.
  • Аппарат "Европа Клиппер" (NASA) изучит ледяную кору Европы.
  • Миссия "Энцелад Орбиландер" соберёт пробы из выбросов криовулканов.

Возможное значение

Если гипотеза подтвердится, человечеству придётся расширить поиски жизни далеко за пределы привычных "обитаемых зон" и искать её там, где раньше даже не предполагали.

Уточнения

Электро́н (от др.-греч. ἤλεκτρον "янтарь") — субатомная частица (обозначается символом e-
или β-), чей электрический заряд отрицателен и равен по модулю одному элементарному электрическому заряду.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
