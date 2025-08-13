Космические лучи переписали карту жизни: новые миры оказались ближе, чем думали

Можно ли жить там, где нет солнечного света? Новое исследование международной группы под руководством Димитры Атри из Центра астрофизики и космических наук в Абу-Даби даёт неожиданный ответ: да, если рядом есть космические лучи.
Учёные смоделировали, как высокоэнергетические частицы, проходя сквозь лёд и породу, запускают радиолиз — процесс расщепления молекул воды с выделением электронов. Этот механизм способен давать микроорганизмам энергию, даже если до них не доходит солнечный свет.
Модели с использованием GEANT4 показали:
Авторы предлагают термин "радиолитическая обитаемая зона". Если раньше всё сводилось к "зоне Златовласки" — расстоянию до звезды, при котором возможна жидкая вода на поверхности, — теперь ключевым фактором может стать глубина, на которую проникают космические лучи.
Похожая жизнь есть и у нас:
Для проверки гипотезы готовятся миссии:
Если гипотеза подтвердится, человечеству придётся расширить поиски жизни далеко за пределы привычных "обитаемых зон" и искать её там, где раньше даже не предполагали.
