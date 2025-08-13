Шесть вертолётов отправят на Марс без посадочного модуля: рискованный план может изменить всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс
Наука

Представьте: шесть автономных вертолётов одновременно спускаются на Марс, чтобы исследовать его поверхность и искать следы воды. Именно такую дерзкую концепцию под названием Skyfall предложила американская компания AeroVironment вместе с Лабораторией реактивного движения NASA (JPL).

Марсианские вертолёты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марсианские вертолёты

Вдохновленные успехом Ingenuity

Идея родилась благодаря рекордному успеху первого марсианского вертолёта Ingenuity. Вместо ожидаемых пяти полётов за 31 день он провёл 72 миссии за 1004 дня, превзойдя все прогнозы.

Необычная доставка и посадка

Ключевая инновация Skyfall — способ спуска.

Вертолёты, выполненные по образцу Ingenuity, поместят в капсулу из аэрогеля с теплозащитным экраном. После входа в атмосферу и снижения скорости каркас с коптерами раскроется прямо в воздухе.

Дальше — уникальный момент: аппараты включатся ещё до касания поверхности, отделятся и совершат самостоятельную мягкую посадку, а спускаемый аппарат при этом разобьётся.

Преимущества "манёвра Skyfall"

  • Экономия веса аппарата.
  • Удешевление миссии.
  • Упрощение конструкции космического корабля.

Задачи миссии

После приземления шесть вертолётов будут работать как единая команда:

  • Исследовать местность с воздуха.
  • Сканировать грунт с помощью радиолокаторов.
  • Искать места для будущих высадок.
  • Находить ресурсы — воду и лёд.

Когда полетим

Запуск миссии возможен в 2028 году — в следующий удобный "окно" после 2026-го. Но остаются вопросы: как наладить связь с Землёй без ретранслятора в виде марсохода или посадочного модуля, как это было у Ingenuity.

Уточнения

Радиолокацио́нная ста́нция (РЛС), рада́р (англ. radar от radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности) — радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
