Шесть вертолётов отправят на Марс без посадочного модуля: рискованный план может изменить всё

Представьте: шесть автономных вертолётов одновременно спускаются на Марс, чтобы исследовать его поверхность и искать следы воды. Именно такую дерзкую концепцию под названием Skyfall предложила американская компания AeroVironment вместе с Лабораторией реактивного движения NASA (JPL).
Идея родилась благодаря рекордному успеху первого марсианского вертолёта Ingenuity. Вместо ожидаемых пяти полётов за 31 день он провёл 72 миссии за 1004 дня, превзойдя все прогнозы.
Ключевая инновация Skyfall — способ спуска.
Вертолёты, выполненные по образцу Ingenuity, поместят в капсулу из аэрогеля с теплозащитным экраном. После входа в атмосферу и снижения скорости каркас с коптерами раскроется прямо в воздухе.
Дальше — уникальный момент: аппараты включатся ещё до касания поверхности, отделятся и совершат самостоятельную мягкую посадку, а спускаемый аппарат при этом разобьётся.
После приземления шесть вертолётов будут работать как единая команда:
Запуск миссии возможен в 2028 году — в следующий удобный "окно" после 2026-го. Но остаются вопросы: как наладить связь с Землёй без ретранслятора в виде марсохода или посадочного модуля, как это было у Ingenuity.
