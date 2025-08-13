Лунный кратер полувековой давности открыл дорогу к поиску жизни на спутниках Юпитера

ESA использовала лунный кратер для настройки радара миссии JUICE

В 1968 году астронавт Уильям Андерс сделал легендарный снимок "Восход Земли" во время миссии "Аполлон-8". На фоне Земли — ударный кратер диаметром 40 км, тогда безымянный "Пастер Т". В 2018 году его переименовали в "Восход Земли Андерса". И неожиданно он стал важнейшим инструментом для миссии к Юпитеру.

Когда прошлое помогает будущему

Аппарат JUICE отправился исследовать ледяные спутники Юпитера — Европу, Ганимед и Каллисто, где могут скрываться океаны и, возможно, жизнь. Его главный инструмент — радар RIME, способный "заглядывать" на километры под ледяную кору.

Но прежде чем отправиться в дальний путь, радар нужно было откалибровать, избавив от помех, которые создаёт сам аппарат.

Почему именно этот кратер

Выбор пал на кратер "Восход Земли Андерса" по двум причинам:

Точная карта — он уже был детально измерен аппаратом LRO.

Радиотишина — расположен на обратной стороне Луны, защищённой от земных помех.

Во время теста инженеры отключили все системы, оставив RIME в полной тишине. Сравнение с эталонными данными выявило внутренние помехи — и это оказалось удачей. Учёные создали алгоритм, который устранил шум, и данные совпали с моделью.

Дальнейший путь

Теперь JUICE с идеальной "настройкой зрения" идёт к Венере для разгона, а в 2031 году начнёт 35 облётов спутников Юпитера. В финале он станет первым аппаратом на орбите Ганимеда.

Символ преемственности

Кратер, застывший на фото полвека назад, стал связующим звеном между романтикой "Аполлонов" и прагматикой современной науки.

Уточнения

