Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
1:34
Наука

На школьных картах всегда семь континентов. Но под волнами Тихого океана скрывается восьмой — Зеландия. 95% его площади находится под водой, а на поверхности мы видим лишь вершины — острова Новой Зеландии и Новой Каледонии.

Зеландия карта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеландия карта

Почему это континент

Геологи определяют континенты по трём признакам: толстой континентальной коре, значительной площади и чётким границам. Зеландия соответствует всем: её площадь — 5,2 млн км², а кора вдвое толще океанической.

Как он утонул

80 миллионов лет назад Зеландия отделилась от Гондваны. Исследования пород показали: кора континента растянулась под разными углами, истончилась с 40 до 20 км и провалилась, образовав Тасманово море.

"Мы будто растягивали пластилин, пока он не порвался", — поясняют учёные.

Зачем её картографировать

  • Наука: помогает моделировать движение плит и прогнозировать геологические процессы.
  • Ресурсы: континентальная кора может содержать полезные ископаемые.
  • Право: детальные карты — аргумент в спорах о расширении экономических зон.

Новая глава исследований

Полная карта северной части Зеландии — лишь начало. Впереди изучение её геологии, экосистем и древней истории. Этот континент напоминает, что Земля постоянно меняется, и под водой всё ещё скрываются тайны.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens - объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
