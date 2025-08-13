Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

На школьных картах всегда семь континентов. Но под волнами Тихого океана скрывается восьмой — Зеландия. 95% его площади находится под водой, а на поверхности мы видим лишь вершины — острова Новой Зеландии и Новой Каледонии.
Геологи определяют континенты по трём признакам: толстой континентальной коре, значительной площади и чётким границам. Зеландия соответствует всем: её площадь — 5,2 млн км², а кора вдвое толще океанической.
80 миллионов лет назад Зеландия отделилась от Гондваны. Исследования пород показали: кора континента растянулась под разными углами, истончилась с 40 до 20 км и провалилась, образовав Тасманово море.
"Мы будто растягивали пластилин, пока он не порвался", — поясняют учёные.
Полная карта северной части Зеландии — лишь начало. Впереди изучение её геологии, экосистем и древней истории. Этот континент напоминает, что Земля постоянно меняется, и под водой всё ещё скрываются тайны.
Контине́нт (от лат. continens - объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.
