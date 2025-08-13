Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду

Наука

На школьных картах всегда семь континентов. Но под волнами Тихого океана скрывается восьмой — Зеландия. 95% его площади находится под водой, а на поверхности мы видим лишь вершины — острова Новой Зеландии и Новой Каледонии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зеландия карта

Почему это континент

Геологи определяют континенты по трём признакам: толстой континентальной коре, значительной площади и чётким границам. Зеландия соответствует всем: её площадь — 5,2 млн км², а кора вдвое толще океанической.

Как он утонул

80 миллионов лет назад Зеландия отделилась от Гондваны. Исследования пород показали: кора континента растянулась под разными углами, истончилась с 40 до 20 км и провалилась, образовав Тасманово море.

"Мы будто растягивали пластилин, пока он не порвался", — поясняют учёные.

Зачем её картографировать

Наука: помогает моделировать движение плит и прогнозировать геологические процессы.

Ресурсы: континентальная кора может содержать полезные ископаемые.

Право: детальные карты — аргумент в спорах о расширении экономических зон.

Новая глава исследований

Полная карта северной части Зеландии — лишь начало. Впереди изучение её геологии, экосистем и древней истории. Этот континент напоминает, что Земля постоянно меняется, и под водой всё ещё скрываются тайны.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens - объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

