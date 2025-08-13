Китайский прорыв: судоподъёмник стоимостью $54 миллиарда улучшит торговлю и сократит путь судов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Канал Пинлу в Китае: гигантский судоподъёмник готовят к запуску
Наука

Канал Пинлу, расположенный в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, представляет собой масштабный инфраструктурный проект.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одной из его ключевых особенностей станет крупнейший в мире судоподъемник, призванный нивелировать перепад высот между внутренними водами и морем.

Протяженностью 134,2 километра, канал соединит водохранилище Сицзинь в Хэнчжоу с заливом Бэйбу, проходя через Циньчжоу. Залив Бэйбу, также известный как Тонкинский экономический пояс, является центром экономического сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН, особенно Вьетнамом, и способствует развитию прибрежных городов, таких как Гуанси.

Этот проект является частью "Нового западного коридора земля-море", направленного на укрепление экономической интеграции с международными рынками, особенно с юго-восточной Азией. Это будет первый крупный китайский канал, напрямую соединяющий внутренние водные пути с морем.

По оценкам Carnegie Endowment, после завершения строительства в 2026 году канал сможет принимать суда водоизмещением до 5000 тонн и переваливать до 86 миллионов тонн грузов в год.

Инвестиции в проект оцениваются в 72,7 миллиарда юаней (около 54 миллиардов долларов США). Проект включает в себя строительство основной магистрали, навигационных центров, улучшение инфраструктуры, гидротехнические сооружения для пересечения рек, а также вспомогательные объекты. Центральным элементом является развязка Мадао, первый из трех навигационных узлов, построенных на разных уровнях.

Для преодоления значительной разницы в высоте в 65 метров между внутренними водами и уровнем моря будет установлен крупнейший в мире судоподъемник длиной 300 метров, шириной 34 метра и высотой восемь метров, оснащенный тремя камерами для экономии воды (позволяющими использовать до 60% воды для подъема судов).

Ожидается, что канал сократит морской путь судов из юго-западного Китая на 560 километров, обеспечив прямой доступ к рынкам стран АСЕАН. Таким образом, Гуанси превратится в стратегический экономический коридор для внутренних и международных потоков Китая.

Уточнения

Судоподъёмник - для погрузки судна в подъёмник платформа опускается ниже уровня воды, судно заходит в подъёмник, после чего платформа начинает движение вверх по эстакаде; судно транспортируется «на плаву». В верхней точке платформа вместе с судном заезжает на поворотный круг, который перемещает её на другую колею, по которой платформа опускается в верхний бьеф ниже уровня воды, после чего судно может покинуть подъёмник.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
