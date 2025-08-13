Пропавший метеорит: Нигер требует справедливости в деле о продаже марсианского камня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Нигер инициировал расследование по поводу продажи самого крупного марсианского метеорита весом 25 килограммов, который был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за более чем 5 миллионов долларов.

Метеорит
Фото: https://commons.wikimedia.org by Calips, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Метеорит

Власти страны всполошились, подозревая, что камень мог быть вывезен контрабандой.

Метеорит, известный как NWA 16788, был найден в пустыне Сахара охотником за метеоритами в ноябре 2023 года. Он считается уникальным, так как был выброшен с поверхности Марса в результате столкновения с астероидом и преодолел 140 миллионов миль, прежде чем упасть на Землю. Охота за метеоритами распространена в Сахаре.

После продажи власти Нигера начали проверять, как метеорит попал на аукцион, подчеркивая, что это может быть связано с незаконной международной торговлей.

Уточнения

Ни́гер также Ниге́р (фр. Niger МФА: ), официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара, остальная часть занята полупустыней Сахель, которая постоянно находится под угрозой засухи и опустынивания с возможным массовым голодом. Столица — Ниамей. Официальный язык — хауса.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
