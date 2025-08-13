Линия времени гнётся, но не рвётся: доказано, что прошлое можно тронуть без катастроф

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Австралийские физики допустили возможность путешествий в прошлое без парадоксов
Наука

Австралийские физики заявили: перемещение в прошлое возможно, и это не приведёт к разрушению реальности.

Портал времени
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Портал времени

Что изучали учёные

Жермен Тобар и Фабио Коста из Университета Квинсленда представили математическую модель, объясняющую, как можно перемещаться по временной линии без логических противоречий.

Замкнутые кривые времени

В основе исследования — замкнутые времениподобные кривые, предсказанные Эйнштейном. Учёные выяснили: если при старте путешествия сохраняется определённая причинно-следственная связь, вселенная сама "подстраивается" так, чтобы избежать парадоксов.

Пример без парадоксов

Авторы предлагают гипотетический сценарий: человек пытается предотвратить заражение "нулевого пациента" COVID-19. В итоге парадокса "убийства дедушки" не возникнет — либо сам путешественник станет источником инфекции, либо его роль выполнит кто-то другой.

Механизм самокоррекции

Исследование предполагает, что у вселенной есть встроенная система "самокоррекции", перестраивающая события, чтобы сохранить физические законы. Этот принцип перекликается с открытиями в квантовой физике и вероятностных моделях.

Что это значит для будущего

Результаты снимают один из главных теоретических барьеров для путешествий во времени. Но до реальных технологий пока далеко — нынешние возможности человечества слишком ограничены.

Уточнения

Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος - "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα - "против, вопреки" и др.-греч. δόξα - "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
