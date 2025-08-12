Атлантика в ожидании удара стихии: Эрин превращается в ураган

Тропический шторм Эрин усиливается: прогноз по урагану у побережья США

Наука

В понедельник в Атлантическом океане образовался тропический шторм "Эрин", который, по прогнозам экспертов, может перерасти в ураган на этой неделе.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шторм в океане

Метеорологи из AccuWeather отслеживают шторм к западу от островов Кабо-Верде, ожидая, что к 14 августа он может стать ураганом, а к 16 августа усилится до 3-й категории.

Модели "спагетти" показали, что "Эрин" может двигаться на север вдоль восточного побережья США, и есть вероятность, что он выйдет на сушу или приблизится к побережью. Старший метеоролог Чад Меррилл отметил, что в конце недели шторм, вероятно, останется к востоку от побережья США, но на пляжах могут усилиться приливы и обратные течения.

Перед штормом "Эрин" находится область с пылью и сухим воздухом, но пока он остается в своей влажной зоне, будет продолжать усиливаться. Ожидается, что на пляжах восточного побережья в ближайшие выходные и в начале следующей недели возможны значительные ухудшения условий, включая опасные волны, которые могут затронуть Бермуды и некоторые районы Багамских островов.

Система, изначально сформировавшаяся как тропический ливень у побережья Африки, движется на запад через теплые воды Атлантики, что способствует ее развитию. Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) ранее оценил вероятность превращения системы в ураган как 90%, и сейчас ожидает, что "Эрин" станет ураганом к пятнице, когда он может достичь Флориды, передает Daily Mail.

Уточнения

Берму́дские Острова́ (англ. Bermuda [bərˈmjuːdə]) — заморская территория Великобритании, расположенная на группе коралловых островов в северо-западной части Атлантического океана, в 900 км от Северной Америки.



