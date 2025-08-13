Космос устроил ураган над Северным полюсом: вместо дождя обрушились потоки электронов

Космический ураган над Северным полюсом вызвал сбои GPS — данные ESA

Над Северным полюсом развернулась необычная буря — космический ураган диаметром свыше 1000 км. При этом Солнце в тот день было почти спокойным, что делает событие особенно загадочным.

Как его заметили

Впервые явление зафиксировал американский военный спутник DMSP F17, а подтвердили данные аппарата Swarm B Европейского космического агентства. На снимках он напоминал земной ураган: с "глазом" в центре и закрученными спиральными рукавами.

Что происходило в атмосфере

Вместо ветров и дождя космический ураган выбрасывал в верхние слои атмосферы потоки высокоэнергетических электронов. Он почти восемь часов воздействовал на полярную шапку Земли — область, где магнитное поле направляет заряженные частицы из космоса.

Последствия для техники

Измерения с орбитальных аппаратов и станций в Гренландии и канадской Арктике показали: GPS-сигналы давали сбои, магнитное поле колебалось, а плотность электронов резко выросла. Обычно такое бывает только при мощных солнечных бурях.

Наука и открытия

Хотя предположения о космических ураганах существовали ещё с 1960-х годов, только современные технологии позволили подтвердить их реальность.

После первого официального описания в 2021 году выяснилось: такие явления встречаются чаще, чем думали, до 10 раз в год, в обоих полушариях, в основном летом.

Опасно ли это

Для людей на Земле — нет. Но спутниковая навигация, связь и радиосистемы могут оказаться под угрозой, если буря застанет их врасплох.

