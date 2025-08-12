Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Питомец потерялся во времени? Новое исследование о деменции кошек

Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, также поражает кошек.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ученые из Эдинбургского университета обнаружили, что у кошек с симптомами деменции — такими как спутанность сознания, нарушения сна и усиленное мяуканье — наблюдаются изменения в мозге, аналогичные тем, что происходят у людей с болезнью Альцгеймера.

Изучение деменции у кошек может помочь в разработке методов лечения для людей, поскольку это заболевание у обоих видов имеет много общего. Такие методы также могут быть полезны для кошек, испытывающих деменцию.

Доктор Роберт Макгичан, руководитель исследования, отмечает, что деменция — это разрушительное заболевание, которое затрагивает не только людей, но и домашних животных. Он подчеркивает замечательные сходства между кошачьей деменцией и болезнью Альцгеймера у людей.

Симптомы деменции у кошек включают усиленное мяуканье, спутанность сознания, дезориентацию в пространстве, плохой уход за собой и нарушения сна, такие как увеличение сонливости или ночные бодрствования. Другие важные признаки — это забывание, что их только что покормили, поход в туалет мимо лотка и задумчивый взгляд в пространство.

В исследовании ученые провели посмертные исследования мозга 25 кошек различных возрастов, в том числе тех, кто имел признаки деменции. Они обнаружили накопление бета-амилоида — токсичного белка, который является одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера. Этот белок скапливается внутри и вокруг клеток мозга, образуя бляшки, которые мешают связи между нервными клетками, нарушая память и повседневные функции, пишет Daily Mail.

Ало́ис Альцге́ймер (нем. Alois Alzheimer, более точное произношение Альцха́ймер; 14 июня 1864, Марктбрайт, Германия — 19 декабря 1915, Бреслау, Германия) — немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).
 

