Как не остаться без связи и без денег, когда мессенджеры подвели

Экономить на связи при сбоях в мессенджерах можно, используя альтернативные сервисы. О том, как общаться по телефону, экономия на связи, Pravda.Ru рассказал генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.
Раевский отметил, что в случае недоступности привычных сервисов связи стоит искать альтернативные варианты.
"На самом деле тут единственный вариант искать какие-то другие мессенджеры", — пояснил эксперт.
По его словам, для общения можно воспользоваться и видеоконференцсвязью — аналогичными решениями от крупных компаний, однако такой способ менее удобен.
"Вам надо будет каким-то другим способом заранее создать встречу и переслать ему ссылку на эту встречу. Он тогда по этой ссылке перейдет, и вы с ним сможете поговорить", — пояснил специалист.
Раевский также обратил внимание на региональные мессенджеры, популярные в отдельных странах, например китайский WeChat.
Говоря о росте затрат на мобильную связь, эксперт подчеркнул, что операторы вынуждены искать способы выживания в сложной экономической ситуации.
"Сотовым операторам тоже хочется кушать, ну и помимо того, что им хочется кушать, им надо еще каким-то образом осуществлять капитал вложения, затраты на модернизацию сети, на замену и модернизацию оборудования, базовых станций", — отметил он.
