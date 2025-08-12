Как не остаться без связи и без денег, когда мессенджеры подвели

Эксперт предложил способы связи при сбоях в работе мессенджеров

Экономить на связи при сбоях в мессенджерах можно, используя альтернативные сервисы. О том, как общаться по телефону, экономия на связи, Pravda.Ru рассказал генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.

Раевский отметил, что в случае недоступности привычных сервисов связи стоит искать альтернативные варианты.

"На самом деле тут единственный вариант искать какие-то другие мессенджеры", — пояснил эксперт.

По его словам, для общения можно воспользоваться и видеоконференцсвязью — аналогичными решениями от крупных компаний, однако такой способ менее удобен.

"Вам надо будет каким-то другим способом заранее создать встречу и переслать ему ссылку на эту встречу. Он тогда по этой ссылке перейдет, и вы с ним сможете поговорить", — пояснил специалист.

Раевский также обратил внимание на региональные мессенджеры, популярные в отдельных странах, например китайский WeChat.

Говоря о росте затрат на мобильную связь, эксперт подчеркнул, что операторы вынуждены искать способы выживания в сложной экономической ситуации.