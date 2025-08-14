Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину

Генетики Крик и Сильвер предположили внеземное происхождение человечества

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Могут ли наши далекие предки быть выходцами с другой планеты? Звучит как сюжет фантастического романа, но именно это утверждают доктор Эллис Сильвер и доктор Фрэнсис Крик. Их двенадцатилетнее исследование поставило под сомнение привычную теорию эволюции и предложило смелую альтернативу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древние люди и звезды

Земля — не колыбель человечества

По мнению Сильвера и Крика, эволюция неспособна породить разумное существо. Значит, люди не могли появиться в результате естественного отбора на Земле. Исследователи считают, что человечество прибыло сюда с других экзопланет около 40-50 тысяч лет назад. Постепенно пришельцы адаптировались, сформировав единую цивилизацию.

Аргументы? Их много:

Особенности здоровья. К 40-45 годам большинство людей сталкиваются с проблемами опорно-двигательной системы и нарушениями работы сосудов. Это может быть следствием того, что родная планета имела меньшую гравитацию и иное воздействие солнечного света.

Генетические "инопланетные" следы. Среди 20 тысяч образцов ДНК, взятых у представителей 400 народов, обнаружено 223 гена, которых нет ни у одного земного организма, кроме человека.

Биологические часы из другой системы

Ещё одно странное совпадение: наши внутренние часы запрограммированы на 25-часовой цикл, а не на привычные 24. Это наводит на мысль, что сутки на родной планете людей длились иначе. Жизнь в "чужом" ритме, по словам специалистов, способствует развитию психических и хронических заболеваний.

Контакт с местными видами

Сначала исследователи предполагали, что разные расы людей прибыли с разных планет. Однако позже выяснилось: условия были одинаковыми для всех. Вероятно, после прибытия пришельцы вступили в связь с местными жителями — неандертальцами и кроманьонцами. Потомство от неандертальцев оказалось нежизнеспособным, что привело к их вымиранию, а вот союз с кроманьонцами дал начало современному человечеству.

Мнение других исследователей

Профессоры Сэм Чанг и Викрам Чоудхури, работавшие в проекте "Геном человека", независимо пришли к сходным выводам: в ДНК есть фрагменты, которых не могло быть у земных видов. Чанг полагает, что переселение проходило в несколько волн, а последнее прибытие воспринималось древними людьми как прилёт богов.

Скепсис и вопросы

Всё это звучит впечатляюще, но остаётся вопрос: как при уровне технологий, который мы имеем сегодня, поверить, что десятки тысяч лет назад наши предки управляли космическими кораблями? Возможно, цивилизация, принесшая нас на Землю, пережила упадок, и мы — лишь отголосок её величия.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.



