Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод
В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата
Лазерная терапия и химические пилинги помогают улучшить текстуру кожи
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Кота можно оставить одного в квартире максимум на трое суток: ветеринары
Специалисты назвали упражнения и питание для укрепления связок и сухожилий
В мокрых пабах Британии подают исключительно напитки

Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину

Генетики Крик и Сильвер предположили внеземное происхождение человечества
3:00
Наука

Могут ли наши далекие предки быть выходцами с другой планеты? Звучит как сюжет фантастического романа, но именно это утверждают доктор Эллис Сильвер и доктор Фрэнсис Крик. Их двенадцатилетнее исследование поставило под сомнение привычную теорию эволюции и предложило смелую альтернативу.

Древние люди и звезды
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древние люди и звезды

Земля — не колыбель человечества

По мнению Сильвера и Крика, эволюция неспособна породить разумное существо. Значит, люди не могли появиться в результате естественного отбора на Земле. Исследователи считают, что человечество прибыло сюда с других экзопланет около 40-50 тысяч лет назад. Постепенно пришельцы адаптировались, сформировав единую цивилизацию.

Аргументы? Их много:

  • Особенности здоровья. К 40-45 годам большинство людей сталкиваются с проблемами опорно-двигательной системы и нарушениями работы сосудов. Это может быть следствием того, что родная планета имела меньшую гравитацию и иное воздействие солнечного света.

  • Генетические "инопланетные" следы. Среди 20 тысяч образцов ДНК, взятых у представителей 400 народов, обнаружено 223 гена, которых нет ни у одного земного организма, кроме человека.

Биологические часы из другой системы

Ещё одно странное совпадение: наши внутренние часы запрограммированы на 25-часовой цикл, а не на привычные 24. Это наводит на мысль, что сутки на родной планете людей длились иначе. Жизнь в "чужом" ритме, по словам специалистов, способствует развитию психических и хронических заболеваний.

Контакт с местными видами

Сначала исследователи предполагали, что разные расы людей прибыли с разных планет. Однако позже выяснилось: условия были одинаковыми для всех. Вероятно, после прибытия пришельцы вступили в связь с местными жителями — неандертальцами и кроманьонцами. Потомство от неандертальцев оказалось нежизнеспособным, что привело к их вымиранию, а вот союз с кроманьонцами дал начало современному человечеству.

Мнение других исследователей

Профессоры Сэм Чанг и Викрам Чоудхури, работавшие в проекте "Геном человека", независимо пришли к сходным выводам: в ДНК есть фрагменты, которых не могло быть у земных видов. Чанг полагает, что переселение проходило в несколько волн, а последнее прибытие воспринималось древними людьми как прилёт богов.

Скепсис и вопросы

Всё это звучит впечатляюще, но остаётся вопрос: как при уровне технологий, который мы имеем сегодня, поверить, что десятки тысяч лет назад наши предки управляли космическими кораблями? Возможно, цивилизация, принесшая нас на Землю, пережила упадок, и мы — лишь отголосок её величия.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Парковка у зебры создаёт слепую зону и грозит эвакуацией авто
Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на шум от кондиционера
Агрономы назвали корни, которые полезно оставлять в земле осенью
Калийная подкормка помогает предотвратить деформацию огурцов в августе
Сильная головная боль и сыпь названы признаками менингококковой инфекции
Туники возвращаются в моду: минимализм и натуральные ткани на пике тренда
Генетики Крик и Сильвер предположили внеземное происхождение человечества
Ученые: борнеоской ящерице без ушей угрожают вырубка лесов и торговля
Тренер Гафари назвал 6 лучших домашних упражнений для мужчин и женщин после 40
Повара: аджика из кабачков с острым перцем подходит для зимних заготовок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.