Мозг под прицелом: как воздух в городах незаметно готовит почву для опухолей

Датские учёные установили связь загрязнённого воздуха с ростом случаев менингиомы

Новое масштабное датское исследование, продолжавшееся 21 год, выявило связь между загрязнённым воздухом и повышенным риском развития менингиомы — одной из самых распространённых доброкачественных опухолей головного мозга. Хотя работа не установила прямой причинно-следственной зависимости, она показала статистически значимую корреляцию, заслуживающую внимания медиков и экологов.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

В фокусе исследования оказались загрязнители, связанные с дорожным движением: диоксид азота, мелкие твёрдые частицы (PM2.5), ультрадисперсные частицы и элементарный углерод. Особенно опасными признаны ультрадисперсные частицы, которые благодаря своим микроскопическим размерам способны проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать непосредственно на ткани головного мозга. Учёные предполагают, что длительное вдыхание таких частиц может способствовать формированию опухолевых процессов.

В исследовании приняли участие почти 4 миллиона взрослых жителей Дании. За 21 год у 16 596 человек были диагностированы опухоли центральной нервной системы, включая 4 645 случаев менингиомы. Для оценки степени воздействия загрязнения использовались история обращений за медицинской помощью и расширенные модели атмосферного распределения загрязнителей вблизи мест проживания участников.

Результаты показали, что у людей, подвергавшихся высокому воздействию ультрадисперсных частиц, риск развития менингиомы был на 10% выше среднего. Для мелких твёрдых частиц (PM2.5) риск увеличивался на 21% при каждом повышении концентрации на 4,0 мкг/м³. Воздействие диоксида азота (NO₂) повышало риск на 12% при каждом увеличении на 8,3 мкг/м³, а элементарного углерода — на 3% при росте концентрации всего на 0,4 мкг/м³.

Важно, что исследование не выявило связи между загрязнителями и глиомами — другой распространённой категорией опухолей мозга. Учёные подчеркивают, что для подтверждения выводов и изучения механизмов воздействия необходимы дополнительные работы, включая лабораторные исследования и более детальное отслеживание индивидуального уровня загрязнения.

Авторы отмечают, что одним из ограничений исследования является то, что оценка воздействия загрязнителей основывалась на концентрациях наружного воздуха вблизи домов участников, без учёта времени, проведённого в других местах. Тем не менее, полученные результаты указывают на важность контроля качества воздуха и разработки мер по снижению вредных выбросов.

Работа финансировалась Датским онкологическим обществом, а её результаты опубликованы в журнале Clinical Practice in Neurology Американской академии неврологии.

Уточнения

Менингио́ма (арахноидэндотелио́ма) — опухоль, растущая из клеток паутинной мозговой оболочки, а именно арахноидального эндотелия — ткани, окружающей мозг.

