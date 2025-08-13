Серебряная кровь эпохи: как металл из халифата подпитывал власть северных воинов

Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака

Наука

В Северном Йоркшире археологи сделали находку, которая проливает новый свет на экономические и культурные связи викингов: серебряный клад Бедейл. Он стал весомым доказательством того, что викинги были не только воинами и мореплавателями, но и активными участниками сложных международных торговых сетей, простиравшихся от Британских островов до исламского мира.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Dicksee_-_Vikings_Heading_for_Land.jpg by Frank Bernard Dicksee Викинги

Геохимический анализ артефактов показал, что примерно треть серебра в составе клада имеет происхождение из земель исламского халифата, особенно из регионов, соответствующих современным Ирану и Ираку. Эти данные были получены благодаря исследованиям, проведённым под руководством доктора Джейн Кершоу.

Учёные использовали изотопный анализ свинца и изучение микроэлементного состава металла, что позволило определить источники сырья. Девять слитков полностью совпали по характеристикам с серебром, добытым на территориях халифата.

Путь этого серебра в Скандинавию пролегал по так называемому восточному пути - Austrvegr. Торговцы перевозили драгоценный металл через сеть российских рек, а затем через центральноазиатские торговые центры, связывавшие Восток и Северную Европу.

Викинги владели сложными металлургическими приёмами: они обогащали серебро свинцом, чтобы улучшить его качество, и умело смешивали металл разного происхождения. Одно из найденных шейных колец, например, было изготовлено из смеси восточного и западного серебра, что отражает тесное переплетение культурных и экономических влияний.

Экономическая стратегия викингов была многоуровневой. Военные походы и сбор дани дополнялись активным коммерческим обменом, переплавкой монет и переработкой серебряных изделий. Такой подход позволял викингам не только накапливать богатства, но и поддерживать свою торговую и военную мощь.

Клад включает не только слитки, но и шейные и нарукавные кольца, а также уникальную золотую рукоятку меча. Всё это указывает на высокий уровень мастерства и богатство владельцев. Йорк, где обосновалась значительная часть скандинавских поселенцев, служил главным торговым узлом, откуда богатства распространялись по всей территории "владений" викингов в Британии.

Применение современных научных методов, таких как геохимический анализ, даёт возможность реконструировать торговые сети, соединявшие средневековую Европу с далекими регионами Азии и Ближнего Востока. Открытие клада Бедейл не только расширяет знания о масштабах торговли в эпоху викингов, но и подчёркивает, насколько глубоко они были интегрированы в экономическую и культурную ткань средневековой Англии.

Уточнения

Халифа́т (араб.‎ — замещение, наследование‎) — первоначально арабо-мусульманское государство, созданное после смерти исламского пророка Мухаммеда и впоследствии возглавляемое халифами («наследниками»), а также система теократического исламского государства.



Путь «из варя́г в гре́ки» (также Варя́жский путь или Восто́чный путь) — водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию.

