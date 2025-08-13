Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотечные выдачи Сбера в июле 2025 года достигли рекордных 228,7 млрд рублей
Опасности греческих пляжей: 5 мест, которые лучше обходить
Филипп Киркоров показал, как отдыхает с дочерью в солнечной Греции
Выбор идеального несмываемого кондиционера — поможет вам выглядеть потрясающе
Датские учёные установили связь загрязнённого воздуха с ростом случаев менингиомы
Эксперты: продажи новых Tesla Cybertruck упали на 51% во втором полугодии
Вяленые томаты хранят в масле с чесноком и розмарином
Биолог Смирнов назвал причины гниения яблок на ветке и способы защиты сада
Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией

Серебряная кровь эпохи: как металл из халифата подпитывал власть северных воинов

Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака
2:53
Наука

В Северном Йоркшире археологи сделали находку, которая проливает новый свет на экономические и культурные связи викингов: серебряный клад Бедейл. Он стал весомым доказательством того, что викинги были не только воинами и мореплавателями, но и активными участниками сложных международных торговых сетей, простиравшихся от Британских островов до исламского мира.

Викинги
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Dicksee_-_Vikings_Heading_for_Land.jpg by Frank Bernard Dicksee
Викинги

Геохимический анализ артефактов показал, что примерно треть серебра в составе клада имеет происхождение из земель исламского халифата, особенно из регионов, соответствующих современным Ирану и Ираку. Эти данные были получены благодаря исследованиям, проведённым под руководством доктора Джейн Кершоу.

Учёные использовали изотопный анализ свинца и изучение микроэлементного состава металла, что позволило определить источники сырья. Девять слитков полностью совпали по характеристикам с серебром, добытым на территориях халифата.

Путь этого серебра в Скандинавию пролегал по так называемому восточному пути - Austrvegr. Торговцы перевозили драгоценный металл через сеть российских рек, а затем через центральноазиатские торговые центры, связывавшие Восток и Северную Европу.

Викинги владели сложными металлургическими приёмами: они обогащали серебро свинцом, чтобы улучшить его качество, и умело смешивали металл разного происхождения. Одно из найденных шейных колец, например, было изготовлено из смеси восточного и западного серебра, что отражает тесное переплетение культурных и экономических влияний.

Экономическая стратегия викингов была многоуровневой. Военные походы и сбор дани дополнялись активным коммерческим обменом, переплавкой монет и переработкой серебряных изделий. Такой подход позволял викингам не только накапливать богатства, но и поддерживать свою торговую и военную мощь.

Клад включает не только слитки, но и шейные и нарукавные кольца, а также уникальную золотую рукоятку меча. Всё это указывает на высокий уровень мастерства и богатство владельцев. Йорк, где обосновалась значительная часть скандинавских поселенцев, служил главным торговым узлом, откуда богатства распространялись по всей территории "владений" викингов в Британии.

Применение современных научных методов, таких как геохимический анализ, даёт возможность реконструировать торговые сети, соединявшие средневековую Европу с далекими регионами Азии и Ближнего Востока. Открытие клада Бедейл не только расширяет знания о масштабах торговли в эпоху викингов, но и подчёркивает, насколько глубоко они были интегрированы в экономическую и культурную ткань средневековой Англии.

Уточнения

Халифа́т (араб.‎ — замещение, наследование‎) — первоначально арабо-мусульманское государство, созданное после смерти исламского пророка Мухаммеда и впоследствии возглавляемое халифами («наследниками»), а также система теократического исламского государства.

Путь «из варя́г в гре́ки» (также Варя́жский путь или Восто́чный путь) — водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Биолог Смирнов назвал причины гниения яблок на ветке и способы защиты сада
Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией
Семь цветов, которые лучше всего сажать в августе
Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру и освещение для обновления кухни
Дерматологи объяснили, какие привычки ускоряют старение кожи
Кардиолог Александр Емельянов: регулярные тренировки снижают уровень депрессии
Макароны нужно варить без масла и промывания для лучшего сцепления с соусом
Achates Power представила двухпоршневой двигатель с КПД 50%
Мягкий пилинг для чувствительной кожи: выбираем, применяем, радуемся результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.