Судебный иск против Microsoft: Лоуренс Кляйн требует от компании поддержки Windows 10 до 2026 года

Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10

Лоуренс Кляйн из Южной Калифорнии обратился в суд Сан-Диего с иском против Microsoft. Он утверждает, что компания, прекратив поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года, вынуждает пользователей покупать новые устройства.

Фото: unsplash.com by Clint Patterson is licensed under Free to use under the Unsplash License Microsoft

По словам Кляйна, его два ноутбука с Windows 10 вскоре превратятся в "дорогие пресс-папье", а переход на Windows 11 невозможен из-за технических ограничений.

Microsoft предлагает бесплатное обновление с Windows 10 до Windows 11, однако для него требуется модуль безопасности TPM 2.0.

На старых компьютерах этот чип часто отсутствует, и официального обходного решения компания не предоставляет. Несмотря на существование неофициальных способов установки, они не гарантируют стабильной работы и не поддерживаются Microsoft.

Компания запустила программу расширенных обновлений безопасности (ESU), которая позволит продлить поддержку Windows 10 ещё на год. Однако она платная — около 30 долларов в год — и требует регистрации учётной записи Microsoft, что устраивает не всех пользователей.

Кляйн настаивает, что Microsoft должна бесплатно поддерживать Windows 10 до тех пор, пока её рыночная доля не упадёт ниже 10 %. Он также утверждает, что обязательный переход на Windows 11, где активно интегрированы ИИ-инструменты вроде Copilot, навязывает пользователям новые продукты компании.

Хотя Windows 11 существует почти четыре года, значительная часть пользователей продолжает работать на Windows 10. Октябрьское прекращение поддержки уже близко, а судебное решение может не успеть изменить ситуацию.

Microsoft же располагает достаточными ресурсами и опытом, чтобы успешно отстаивать свою позицию в суде.

Уточнения

Windows 10 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT.

