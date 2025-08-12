Судебный иск против Microsoft: Лоуренс Кляйн требует от компании поддержки Windows 10 до 2026 года

Лоуренс Кляйн из Южной Калифорнии обратился в суд Сан-Диего с иском против Microsoft. Он утверждает, что компания, прекратив поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года, вынуждает пользователей покупать новые устройства.
По словам Кляйна, его два ноутбука с Windows 10 вскоре превратятся в "дорогие пресс-папье", а переход на Windows 11 невозможен из-за технических ограничений.
Microsoft предлагает бесплатное обновление с Windows 10 до Windows 11, однако для него требуется модуль безопасности TPM 2.0.
На старых компьютерах этот чип часто отсутствует, и официального обходного решения компания не предоставляет. Несмотря на существование неофициальных способов установки, они не гарантируют стабильной работы и не поддерживаются Microsoft.
Компания запустила программу расширенных обновлений безопасности (ESU), которая позволит продлить поддержку Windows 10 ещё на год. Однако она платная — около 30 долларов в год — и требует регистрации учётной записи Microsoft, что устраивает не всех пользователей.
Кляйн настаивает, что Microsoft должна бесплатно поддерживать Windows 10 до тех пор, пока её рыночная доля не упадёт ниже 10 %. Он также утверждает, что обязательный переход на Windows 11, где активно интегрированы ИИ-инструменты вроде Copilot, навязывает пользователям новые продукты компании.
Хотя Windows 11 существует почти четыре года, значительная часть пользователей продолжает работать на Windows 10. Октябрьское прекращение поддержки уже близко, а судебное решение может не успеть изменить ситуацию.
Microsoft же располагает достаточными ресурсами и опытом, чтобы успешно отстаивать свою позицию в суде.
