Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford: робот-водитель испытал Ranger Super Duty в эквиваленте 10 лет эксплуатации
Эксперты объяснили, какой фарш выбрать для нежных фрикаделек с манкой
Эксперты: фантомные пробки на трассах возникают из-за несоблюдения дистанции
У возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце после рождения дочери
Туризм в Тунисе: популярные курорты открыты, приграничные зоны под запретом
Алименты с безработного родителя взыскиваются по прожиточному минимуму — адвокат Гюзель Пушкарёва
Спасите свою спину: как правильно делать приседания
Экс-жена Паши Техника призналась, что не переносит Гуфа из-за его образа жизни
Тренд в интерьере: электрофурнитура, которая сливается с дизайном

Картофель под прицелом: чем заменить картофель, чтобы снизить риск диабета

Фри и диабет: как один гарнир влияет на здоровье на десятилетия вперёд
2:00
Наука

Новое исследование, опубликованное 6 августа в The BMJ, показало: три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета 2-го типа на 20 %. Для сравнения, такое же количество картофеля в варёном, запечённом виде или в пюре не дало значимого роста риска.

Картофель фри
Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель фри

Учёные проанализировали данные более 205 000 медработников в США, наблюдая их почти 40 лет. За это время у 22 299 участников диагностировали диабет 2-го типа. После корректировки данных об образе жизни и питании выяснилось:

  • три порции картофеля в неделю → риск ↑ на 5 %;
  • три порции фри → риск ↑ на 20 %;
  • замена картофеля цельнозерновыми продуктами → риск ↓ на 8 %;
  • замена фри цельнозерновыми → риск ↓ на 19 %.

Белый рис, наоборот, увеличивал риск при замене им любого вида картофеля.

Почему это важно

Картофель богат клетчаткой, витамином С и магнием, но содержит много крахмала и имеет высокий гликемический индекс. Ключевую роль играют способ приготовления и то, на что продукт заменяют в рационе.

Что это значит для рациона

В редакционной статье исследователи отметили: варёный, печёный или пюреобразный картофель может входить в здоровое меню и имеет относительно небольшой экологический след. Однако в приоритете должны оставаться цельнозерновые продукты.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому прямую причинно-следственную связь доказать нельзя.

Кроме того, большинство участников были людьми европейского происхождения, что ограничивает применимость выводов для других групп населения.

Главная мысль — не картофель сам по себе, а его форма и замена в меню определяют влияние на здоровье.

Уточнения

Карто́фель (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Последние материалы
Остров Сент-Онора в Приморских Альпах предлагает туристам аббатство и уединённые пляжи
Энистон: актёры Друзей оплакивали Перри при жизни из-за его борьбы с зависимостью
Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
Будущее медицины и контроля качества: создан искусственный язык, который "пробует" мир вокруг нас
Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.