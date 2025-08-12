Картофель под прицелом: чем заменить картофель, чтобы снизить риск диабета

Фри и диабет: как один гарнир влияет на здоровье на десятилетия вперёд

Новое исследование, опубликованное 6 августа в The BMJ, показало: три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета 2-го типа на 20 %. Для сравнения, такое же количество картофеля в варёном, запечённом виде или в пюре не дало значимого роста риска.

Учёные проанализировали данные более 205 000 медработников в США, наблюдая их почти 40 лет. За это время у 22 299 участников диагностировали диабет 2-го типа. После корректировки данных об образе жизни и питании выяснилось:

три порции картофеля в неделю → риск ↑ на 5 %;

три порции фри → риск ↑ на 20 %;

замена картофеля цельнозерновыми продуктами → риск ↓ на 8 %;

замена фри цельнозерновыми → риск ↓ на 19 %.

Белый рис, наоборот, увеличивал риск при замене им любого вида картофеля.

Почему это важно

Картофель богат клетчаткой, витамином С и магнием, но содержит много крахмала и имеет высокий гликемический индекс. Ключевую роль играют способ приготовления и то, на что продукт заменяют в рационе.

Что это значит для рациона

В редакционной статье исследователи отметили: варёный, печёный или пюреобразный картофель может входить в здоровое меню и имеет относительно небольшой экологический след. Однако в приоритете должны оставаться цельнозерновые продукты.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому прямую причинно-следственную связь доказать нельзя.

Кроме того, большинство участников были людьми европейского происхождения, что ограничивает применимость выводов для других групп населения.

Главная мысль — не картофель сам по себе, а его форма и замена в меню определяют влияние на здоровье.

Уточнения

