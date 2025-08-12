Гонка за горизонтом событий: граммовый микрокорабль на световом парусе бросает вызов Вселенной

Козимо Бамби разработал проект нанозонда для изучения чёрной дыры

Можно ли исследовать чёрную дыру, отправив к ней зонд всего в грамм весом? Китайский космолог Козимо Бамби уверен — да. Его проект уже опубликован в журнале iScience и обещает перевернуть наше понимание космоса.

Миниатюрный корабль и световой парус

Идея проста и дерзка: создать нанозонд массой около одного грамма с микрочипом и световым парусом. Мощные наземные лазеры будут бить по парусу фотонами, разгоняя аппарат до трети скорости света.

Путь длиной в жизнь

При такой скорости ближайшую чёрную дыру на расстоянии 20-25 световых лет можно достичь примерно за 70 лет. С передачей данных на Землю миссия растянется на 80-100 лет.

Главная проблема — цель

Пока неизвестно, есть ли подходящая чёрная дыра в пределах 25 световых лет. Учёный рассчитывает, что в ближайшие 10 лет астрономы смогут найти такой объект с помощью новых методов наблюдений.

Цифры, от которых кружится голова

Сегодня строительство лазерных установок для такого проекта обошлось бы примерно в триллион евро. Но Бамби прогнозирует: через 30 лет эта сумма может снизиться до миллиарда — как у крупных современных космических миссий.

Зачем всё это

Главная цель — получить максимально чистые данные о чёрных дырах, без искажений атмосферы и шумов Земли. Это позволит проверить основы общей теории относительности и узнать, существует ли у чёрных дыр загадочный горизонт событий.

