Космическая редкость покорилась Земле: гексагональные алмазы больше не тайна метеоритов

Китайские учёные впервые синтезировали гексагональные алмазы

Когда-то считалось, что особые гексагональные алмазы можно встретить только в метеоритах. Но теперь эта теория устарела — китайские исследователи смогли вырастить их в лаборатории.

Революция в мире минералов

Впервые удалось синтезировать чистые гексагональные алмазы, полностью идентичные кристаллам из знаменитого метеорита "Каньон Дьябло", упавшего на Землю около 50 000 лет назад.

Над проектом работали специалисты Центра перспективных исследований в области науки и технологий высокого давления и Сианьского института оптики и точной механики. Их методика положила конец многолетним спорам о природе этих редких кристаллов.

Как это удалось

Использовали сверхчистый монокристаллический графит, чтобы избежать образования обычной кубической структуры.

Создали равномерное распределение давления и температуры в контролируемых условиях.

Вели рентгеновскую съёмку в реальном времени, регулируя процесс трансформации.

В результате появились кристаллы шириной до 100 микрометров с шестиугольной решёткой — лонсдейлитом.

Чем они лучше обычных алмазов

Гексагональные алмазы оказались твёрже кубических примерно на 60% и обладают выдающейся термостойкостью. Это открывает новые перспективы для:

Производства режущих инструментов.

Износостойких покрытий.

Электроники, работающей в экстремальных условиях.

Мнение эксперта

"Мы получили первое макроскопическое доказательство того, что гексагональный алмаз — это стабильная структура. Возможности его применения огромны", — отметил Руководитель исследования Хо-кванг Мао.

Уточнения

