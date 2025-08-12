Космическая редкость покорилась Земле: гексагональные алмазы больше не тайна метеоритов

Когда-то считалось, что особые гексагональные алмазы можно встретить только в метеоритах. Но теперь эта теория устарела — китайские исследователи смогли вырастить их в лаборатории.
Впервые удалось синтезировать чистые гексагональные алмазы, полностью идентичные кристаллам из знаменитого метеорита "Каньон Дьябло", упавшего на Землю около 50 000 лет назад.
Над проектом работали специалисты Центра перспективных исследований в области науки и технологий высокого давления и Сианьского института оптики и точной механики. Их методика положила конец многолетним спорам о природе этих редких кристаллов.
Использовали сверхчистый монокристаллический графит, чтобы избежать образования обычной кубической структуры.
Создали равномерное распределение давления и температуры в контролируемых условиях.
Вели рентгеновскую съёмку в реальном времени, регулируя процесс трансформации.
В результате появились кристаллы шириной до 100 микрометров с шестиугольной решёткой — лонсдейлитом.
Гексагональные алмазы оказались твёрже кубических примерно на 60% и обладают выдающейся термостойкостью. Это открывает новые перспективы для:
"Мы получили первое макроскопическое доказательство того, что гексагональный алмаз — это стабильная структура. Возможности его применения огромны", — отметил Руководитель исследования Хо-кванг Мао.
Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.
