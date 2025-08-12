Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вадим Горшенин указал на расхождения в данных BBC и Mirror о северокорейских рабочих в России
Плёнка, керамика и жидкая резина — способы защиты кузова авто
Дерматолог объяснила пользу обратного мытья волос шампунем и кондиционером
Аэропорты Цюриха и Ванкувера вошли в топ лучших среднего размера в 2025 году
Названы продукты, которые усиливают пользу кефира — яблоки, морковь и овсянка
Владельцам советуют не хватать кошку за лапы, чтобы не вызывать стресс
Питательный салат: добавляем эти продукты для максимальной пользы
Екатерина Климова о трёх разводах: это катастрофа, но я не позволяла себе глупостей
Упражнение 90/90 улучшает подвижность тазобедренных суставов

Космическая редкость покорилась Земле: гексагональные алмазы больше не тайна метеоритов

Китайские учёные впервые синтезировали гексагональные алмазы
1:48
Наука

Когда-то считалось, что особые гексагональные алмазы можно встретить только в метеоритах. Но теперь эта теория устарела — китайские исследователи смогли вырастить их в лаборатории.

Гексагональный алмаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гексагональный алмаз

Революция в мире минералов

Впервые удалось синтезировать чистые гексагональные алмазы, полностью идентичные кристаллам из знаменитого метеорита "Каньон Дьябло", упавшего на Землю около 50 000 лет назад.

Над проектом работали специалисты Центра перспективных исследований в области науки и технологий высокого давления и Сианьского института оптики и точной механики. Их методика положила конец многолетним спорам о природе этих редких кристаллов.

Как это удалось

Использовали сверхчистый монокристаллический графит, чтобы избежать образования обычной кубической структуры.

Создали равномерное распределение давления и температуры в контролируемых условиях.
Вели рентгеновскую съёмку в реальном времени, регулируя процесс трансформации.

В результате появились кристаллы шириной до 100 микрометров с шестиугольной решёткой — лонсдейлитом.

Чем они лучше обычных алмазов

Гексагональные алмазы оказались твёрже кубических примерно на 60% и обладают выдающейся термостойкостью. Это открывает новые перспективы для:

  • Производства режущих инструментов.
  • Износостойких покрытий.
  • Электроники, работающей в экстремальных условиях.

Мнение эксперта

"Мы получили первое макроскопическое доказательство того, что гексагональный алмаз — это стабильная структура. Возможности его применения огромны", — отметил Руководитель исследования Хо-кванг Мао.

Уточнения

Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы Игорь Буккер От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Вадим Горшенин указал на расхождения в данных BBC и Mirror о северокорейских рабочих в России
Плёнка, керамика и жидкая резина — способы защиты кузова авто
Дерматолог объяснила пользу обратного мытья волос шампунем и кондиционером
Аэропорты Цюриха и Ванкувера вошли в топ лучших среднего размера в 2025 году
Названы продукты, которые усиливают пользу кефира — яблоки, морковь и овсянка
Владельцам советуют не хватать кошку за лапы, чтобы не вызывать стресс
Питательный салат: добавляем эти продукты для максимальной пользы
Екатерина Климова о трёх разводах: это катастрофа, но я не позволяла себе глупостей
Упражнение 90/90 улучшает подвижность тазобедренных суставов
Китайские учёные впервые синтезировали гексагональные алмазы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.