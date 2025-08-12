Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Необычный гигант с невидимых глубин океана доказал, что вирусы могут быть гениями выживания

Учёные обнаружили гигантский океанский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 мкм
2:20
Наука

В глубинах океана скрывается существо, способное перевернуть наше понимание о вирусах. Его зовут PelV-1, и он не просто большой — он гигант. А его хвост, длиннее многих бактерий, заставляет учёных пересматривать законы микробиологии.

Вирус PelV-1
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вирус PelV-1

Портрет гиганта под микроскопом

Длина хвоста PelV-1 — 2,3 микрометра. Это больше, чем размер целых клеток, а в человеческих пропорциях такой хвост тянулся бы на несколько метров.

Капсид — головная часть вируса — достигает 200 нанометров в диаметре. На одной из его сторон находится "звёздные врата" (stargate) — портал, через который вирус впрыскивает свой генетический материал в клетку-жертву.

Помимо длинного и тонкого хвоста, у PelV-1 есть ещё и короткий, толстый отросток — его назначение пока загадка.

Зачем вирусу такой хвост

PelV-1 обитает в Северо-Тихоокеанском субтропическом круговороте — регионе, бедном на питательные вещества. Здесь сложно найти клетку-хозяина, и длинный хвост превращается в ловушку-антенну, которая многократно увеличивает шанс "поймать" жертву.

Интересно, что хвост формируется у вируса уже после выхода из погибшей клетки, словно это охотничий инструмент, используемый только в открытой воде.

Генетический арсенал: вирус-кукловод

Геном PelV-1 удивил учёных ещё больше, чем его размеры. В нём обнаружены гены:

  • Метаболизма — для управления обменом веществ в заражённой клетке;
  • Энергетики — белки, позволяющие усиливать фотосинтез и вырабатывать больше энергии;
  • Адаптации — включая белок холодового шока, что помогает выживать в прохладных водах.

PelV-1 не просто заставляет клетку работать на себя — он даёт ей инструменты, чтобы делать это эффективнее.

Почему это открытие важно

История PelV-1 показывает: вирусы — не примитивные частицы, а сложные системы с продуманными стратегиями выживания. Они способны не только разрушать, но и тонко управлять биохимией своих жертв.

Каждая такая находка напоминает, что океан хранит ещё немало секретов, от которых может зависеть жизнь всей планеты.

Уточнения

Гарпу́н (от нидерл. harpoen) — метательное оружие в виде копья с зазубренным наконечником для охоты на китов и других крупных морских животных.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
