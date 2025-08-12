Самородок-рекордсмен Урала исчез так же внезапно, как и появился: куда он мог деться

Лето 1843 года стало легендой. На Авроринском прииске близ Нижнего Тагила нашли самородок платины весом 9,5 кг — крупнейший в мире. Но спустя считанные месяцы он исчез, оставив лишь гравюры и споры о своей судьбе.
В начале XIX века на Урале открыли богатые россыпи платины, ценившейся выше золота. Авроринский прииск славился особенно крупными находками: за первые три года добыли тысячи самородков весом до 1,5 кг.
В июне 1843 рабочие промывали песок и обнаружили серебристо-серый кусок размером с кирпич. "Горный журнал" назвал его мировым рекордом. Но вскоре уникальный металл исчез. Версии разные: от тайной переплавки до продажи частнику.
Металл плавился лишь при 1775 °C, не тускнел, выдерживал кислоты и мог быть раскатан в проволоку длиной 70 км из 1 г. В России тогда умели работать с ним лишь единицы.
После 1843-го добыча продолжалась, но без прежних сенсаций. К середине XX века запасы истощились, а в 1953 году прииск закрыли и затопили.
Сегодня память о рекорде хранят музеи и легенды. Кто-то верит, что самородок переплавлен, другие — что он лежит на дне старой шахты.
Саморо́док (самородные элементы) — сформировавшийся естественным образом самородный элемент. Обычно это кусок металла различной формы и размера, (как правило медь, серебро, золото, платина, ртуть).
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.