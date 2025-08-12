Падение в вечность: трагедия полярника, замерзшая во льдах и ожившая спустя десятилетия

В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В Антарктиде время движется иначе. Там даже смерть может затаиться в толще векового льда, чтобы спустя десятилетия снова выйти на свет. Так случилось с Деннисом "Тинком" Беллом — британским метеорологом, пропавшим в 1959 году.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полярник в ледяной трещине

Роковая трещина

26 июля 1959-го четверо полярников Службы зависимых территорий Фолклендских островов шли на собачьих упряжках по острову Кинг-Джордж. Белл, стараясь помочь уставшим собакам, сошёл с лыж и сделал неверный шаг.

Снежный мост рухнул, и он провалился в трещину. Попытка напарника спасти его сорвалась — ремень, за который тянули, оборвался. Наступила тишина.

Ледяная река времени

Ледники живут, медленно скользя вперёд. Всё, что попадает в их верхнюю зону, начинает путешествие к краю. Там, в области таяния, лёд возвращает спрятанное. Так ледник Эколоджи спустя 65 лет "отдал" тело Белла. Польская экспедиция нашла останки, а ДНК-тест в Лондоне подтвердил личность.

Две эпохи — один континент

В 1950-е Антарктида была миром энтузиастов: собачьи упряжки, радиосвязь азбукой Морзе, риск на каждом шагу. Сегодня — снегоходы, авиация, спутники. Но нынешний комфорт оплачен жизнями таких, как Белл.

Замкнувшийся круг

Для семьи Белла это долгожданная возможность проститься. Для науки — напоминание, что история полярных исследований написана не только открытиями, но и жертвами.

Мыс на Кинг-Джордже, названный его именем, теперь стал живым мемориалом. Человек, изучавший Антарктиду, сам стал её частью — и вернулся, чтобы завершить свою историю.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

