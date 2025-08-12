Древние винодельни выходят из тени — крымские раскопки переписывают историю античного вина

В Крыму археологи Государственного Эрмитажа одновременно исследуют две винодельни в древнегреческих полисах. Обе рассчитаны на производство вина не для личных нужд, а на продажу.

Неожиданное открытие в Нимфее

В Нимфее, возле Керчи, при поиске городской дороги археологи нашли винодавильные площадки. В этом сезоне раскопки продолжились.

Второе открытие — в Феодосии

В Феодосии команда уже несколько лет изучает усадьбу V-III веков до н. э. Здесь тоже обнаружили винодельню конца IV века до н. э. Площадки в среднем занимают 12 кв. м — явно больше, чем для домашнего использования.

"На Боспоре найдено не более трёх десятков таких объектов", — уточнила руководитель экспедиций Мария Ахмадеева.

Что удивляет учёных

На обеих винодельнях пока не нашли гигантские цистерны для сбора сусла и хозяйственные постройки. В Нимфее они, возможно, ещё скрыты в земле, а вот в Феодосии их отсутствие и тонкий слой цемянки намекают, что винодельню могли не достроить.

Различия в технологиях

В Нимфее поверхность площадки сделана из плотного раствора с толчёной керамикой — возможно, там применяли пресс. В Феодосии слой цемянки тонкий и лежит на гальке, что говорит о другой технологии.

Уточнения

Галька - мелкий окатыш, камешек, окатанный в разной степени. Обломки природных камней горных пород диаметром от одного до 10 сантиметров.

