Открытие в Старой Ладоге переписывает страницы древней Руси — что скрывал забытый памятник Рюриковичей

2:06
Наука

После почти векового забвения археологи Петербурга сделали сенсационное открытие. В ходе экспедиции в Старой Ладоге им удалось найти грунтовый могильник, утраченный с 1940-х годов.

Раскопки в Старой Ладоге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки в Старой Ладоге

Как нашли потерянный памятник

По словам директора Института истории материальной культуры РАН Андрея Полякова, этот могильник частично исследовали в 1938–1948 годах, но ориентиры исчезли, и его местоположение было забыто.

"В этом году удалось найти одно из погребений и восстановить точное место памятника", — отметил Поляков.

Находка со знаком Рюриковичей

Помимо могильника, в руки ученых попала подвеска с древним знаком Рюриковичей.

"Она не уникальна, подобные находили в Новгороде, но эта вещь заслуживает особого внимания", — добавил директор ИИМК.

Экспедиции 2025 года

Раскопки в Старой Ладоге — лишь одна из 20 экспедиций Института в этом сезоне. Особый интерес вызывает работа в селе Костенки под Воронежем — месте, которое называют "жемчужиной русского палеолита". Здесь сохранились следы стоянок охотников на мамонтов, остатки жилищ и украшений из бивня.

Тайны под слоями земли

Самые ценные находки часто появляются в конце августа и сентябре:

"Часто приходится убирать до восьми метров грунта, прежде чем добраться до культурных слоев. Мы ждем новых открытий", — отметил Поляков.

История Института

ИИМК РАН — наследник Императорской археологической комиссии, основанной в 1859 году. После революции учреждение стало Государственной академией истории материальной культуры, а в 1937 году получило современное название.

Сегодня в Институте трудится 140 сотрудников, ежегодно проводятся десятки экспедиций и научных конференций, налажено сотрудничество с археологами из разных стран.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

