Комета-рекордсмен: NASA раскрыла тайны самого быстрого объекта в космосе

Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
Наука

NASA недавно поделилось потрясающей информацией о загадочном межзвездном объекте, получившем название 3I/ATLAS.

Комета
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Комета

Его впервые заметили 1 июля, когда он приближался к Солнцу на расстояние 420 миллионов миль. Теперь космический телескоп "Хаббл" сделал самые четкие снимки 3I/ATLAS за всё время, показывая, что он движется с невероятной скоростью 130 000 миль в час (209 000 км/ч), что делает его самым быстрым межзвёздным объектом, когда-либо обнаруженным.

Ранее считалось, что диаметр кометы составляет около 11,2 км, но новые данные показывают, что 3I/ATLAS на самом деле шире всего 5,6 км и, возможно, всего 320 метров в диаметре. Но даже с этим размером он остаётся крупнейшим межзвёздным объектом, когда-либо замеченным!

Теперь ученые почти уверены, что 3I/ATLAS — это комета, а не твердая скала. Это значит, что он состоит из льда, замороженных газов и пыли, окруженных облаком испаряющегося материала, который увеличивается при приближении к Солнцу. Наблюдения с "Хаббла" позволили увидеть свечение кометы и оценить её размер. На снимках видно, как пылевой шлейф исходит с солнечной стороны кометы, а также намек на хвост, который будет более выраженным, когда 3I/ATLAS подойдет ближе к Солнцу, пишет Daily Mail.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
