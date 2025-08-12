Учёные смоделировали ад: какой будет жизнь после ядерной зимы

Ученые из Пенсильвании (США) описывают, как ядерная зима может повлиять на мир: миллиарды людей будут страдать от голода в течение восьми лет после глобальной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение взрыва атомной бомбы

Эксперты утверждают, что последствия ядерной войны будут катастрофическими и приведут к потере миллиардов жизней из-за уничтожения урожая.

Многие сельскохозяйственные культуры не смогут расти из-за нехватки тепла и солнечного света. Тем, кто выживет после ядерных взрывов, придется сталкиваться с массовым голодом. Дым от ядерных взрывов поднимется в атмосферу и затмит солнце, вызывая сильные морозы и неурожай.

Юнин Ши, ботаник из Университета штата Пенсильвания, отметил, что мы должны быть готовы к ужасным последствиям. Ядерная зима означает, что посевы кукурузы погибнут, погружая мир в хаос.

В своем исследовании Ши и его коллеги смоделировали, как разные сценарии ядерной зимы могут повлиять на производство кукурузы в 38 572 точках по всему миру. Они изучили ситуации с выбросами сажи от пяти миллионов до 165 миллионов тонн. Результаты показали, что уровень снижения урожайности будет зависеть от масштаба конфликта, пишет Daily Mail.

