Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний гид по цветочным платьям: модные тренды сезона
Евгения Кривцова встала на защиту малообеспеченного мужа Ксении Бородиной
Женщины болеют легче из-за гормонов, усиливающих иммунную защиту
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?

Учёные смоделировали ад: какой будет жизнь после ядерной зимы

Учёные оценили последствия ядерной войны: мир ждёт продовольственный кризис
1:22
Наука

Ученые из Пенсильвании (США) описывают, как ядерная зима может повлиять на мир: миллиарды людей будут страдать от голода в течение восьми лет после глобальной войны.

Изображение взрыва атомной бомбы
Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение взрыва атомной бомбы

Эксперты утверждают, что последствия ядерной войны будут катастрофическими и приведут к потере миллиардов жизней из-за уничтожения урожая.

Многие сельскохозяйственные культуры не смогут расти из-за нехватки тепла и солнечного света. Тем, кто выживет после ядерных взрывов, придется сталкиваться с массовым голодом. Дым от ядерных взрывов поднимется в атмосферу и затмит солнце, вызывая сильные морозы и неурожай.

Юнин Ши, ботаник из Университета штата Пенсильвания, отметил, что мы должны быть готовы к ужасным последствиям. Ядерная зима означает, что посевы кукурузы погибнут, погружая мир в хаос.

В своем исследовании Ши и его коллеги смоделировали, как разные сценарии ядерной зимы могут повлиять на производство кукурузы в 38 572 точках по всему миру. Они изучили ситуации с выбросами сажи от пяти миллионов до 165 миллионов тонн. Результаты показали, что уровень снижения урожайности будет зависеть от масштаба конфликта, пишет Daily Mail.

Уточнения

Пенсильва́ния (англ. Pennsylvania, американское произношение: [ˌpɛnsəlˈveɪniə] ), официально — Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — «Добродетель, свобода и независимость». Официальное прозвище Пенсильвании — «Штат замкового камня», «Штат квакеров».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.